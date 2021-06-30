مطالبة بتأجيل أقساط القروض لشهر تموز المقبل

عمان-الغد- طالبت نقابة تجار الألبسة والأقمشة والأحذية، الحكومة بالإيعاز للبنك المركزي، لتأجيل أقساط قروض الأفراد والمؤسسات العاملة في القطاعات الأكثر تضرراً، عن شهر تموز المقبل.

واشارت النقابة في بيان اليوم الأربعاء، الى أن تأجيل الأقساط بالتزامن مع قرب عيد الأضحى المبارك، سيخفف على المواطنين والمنشآت، وسيضخ سيولة بنحو 200 مليون دينار في الأسواق، ويرفع الطلب على السلع الاستهلاكية. وبينت، أن الظروف الاقتصادية التي شهدتها الأسواق خلال شهر حزيران الحالي، كانت صعبة جدا، إذ سادت حالة من الركود والتراجع في الطلب، لم تشهدها الأسواق من قبل، نظراً لشح السيولة وزيادة الالتزامات على الأفراد والقطاعات المختلفة.

ودعت النقابة، الحكومة للإسراع في إطلاق خطط اقتصادية وبرامج دعم لمساعدة القطاعات الأكثر تضرراً على مواجهة آثار أزمة جائحة كورونا، ليكون بمقدورها الصمود خلال مرحلة التعافي من الأزمة.