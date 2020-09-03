القطاع التجاري والسياحي بالعقبة يطالب بتقليص ساعات الحظر وتمديد العمل

أحمد الرواشدة

العقبة – طالبت لجنة السياحة في غرفة تجارة العقبة بدعم وتسهيل البرامج السياحية لمدينة العقبة وإيجاد آلية تحقق الدخل السياحي للمنشآت التي باتت مهددة بالإغلاق.

ودعت لجنة السياحية بحضور عدد من اعضاء غرفة تجارة العقبة خلال لقائها اليوم محافظ العقبة محمد الرفايعة الى رفع الحظر عن مدينة العقبة وتقليصه وتمديد ساعات العمل لكافة القطاعات لا سيما السياحية وذلك للظرف الاستتثنائي التي تعيشه المدينة السياحية والذي يتمثل بارتفاع كبير في درجات الحرارة وعزوف المواطنون والزوار بالتسوق خلال ساعات النهار نتيجة موجات الحر المتتالية.

وقال رئيس اللجنة السياحية خماش ياسين ان جميع القطاعات في مدينة العقبة لا سيما القطاع السياحي يأمل ان تستجيب الحكومة ومركز ادرة الازمة لمطلب القطاع التجاري والسياحي في العقبة بتمديد ساعات العمل نظراً لخصوصية المدينة السياحية والذي يبدأ النشاط فيها بعد مغيب الشمس.

واشار ياسين اللجنة طالبت خلال اللقاء بضرورة مشاركة القطاع الخاص بالقرارات واستمزاج رأيه لانه صاحب الخبرة والتجربة خاصة فيما يتعلق بالقطاع التجاري والسياحي، مؤكداً الطلب من المحافظ نقل رسالة لوزارة السياحة والجهات ذات العلاقة بالاهتمام بالمنشاءات السياحية والاستثمار السياحي في العقبة والذي يتعرض لخسائر متتالية نتيحجة جائحة كورونا.

واكد ياسين وعي وادراك القطاع السياحي والتجاري باجراءات السلامة العامة والتعليمات الصادرة من قبل وزارة الصحة ومركز ادارة الازمات حول التباعد الجسدي وارتداء الكمامات وتعقيم المنشآت باستمرار، مطالباً بتشديد الرقابة الصحية واجراء الفحصوات العشوائية خاصة على المعابر الحدودية لا سيما نهاية الاسبوع.

وبين ياسين ان المحافظ الرفايعة وعد بايصال كافة المطالب الى الجهات ذات العلاقة.