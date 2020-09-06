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مطالبة بتمديد دوام المخابز والبقالات والصيدليات بعد العاشرة ليلا

منذ 31 دقيقة

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عمان- الغد- قال بعض أصحاب المحلات التجارية وموظفون يعملون ليلا، إنهم يجدون صعوبة في شراء المستلزمات الرئيسية نتيجة إغلاق المحلات التجارية بنفس الوقت الذي يغادرون فيه وهو عند العاشرة ليلا.

ويطبق حظر التجول اعتبارا من العاشرة مساء للمنشآت والحادية عشرة للمواطنين.

وفي شكوى وردت لـ”الغد”، قال أصحاب محلات تجارية إنهم يغلقون محلاتهم عند الساعة العاشرة ليلا، ولا يجدون أي مكان لشراء خبز كون المخابز مغلقة بنفس الموعد إلى جانب عدم توفر صيدليات أو بقالات لشراء حاجيات ضرورية لمنزلهم.

وأضافوا أن ذلك يسبب معاناة لهم كل يوم كونهم لا يستطيعون الخروج من محلاتهم أو مغاردة أماكن عملهم خلال فترة السماح.

وطالبوا بتمديد دوام المخابز والبقالات والصيدليات تحديدا كونها تبيع المستلزمات الضرورية لنصف ساعة أو ساعة على أقل تقدير.

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