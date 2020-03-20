مطالبة بدوام جزئي لشركات الصرافة

عمان – طالب ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن فراس سلطان السماح لشركات الصرافة بدوام جزئي ومناوبة فيما بينها لتسهيل العمليات التجارية وتلبية احتياجات المواطنين ودفع الفواتير المستحقة.

ودعا سلطان في تصريح صحفي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إلى السماح لشركات الصرافة بفتح فرع واحد لكل شركة ولساعات محددة يوميا وبعدد موظفين بالحد الأدنى وبخاصة في المحافظات التزاما بمعايير الصحة والسلامة العامة .

وأشار إلى ان استثناء شركات الصرافة من التعليمات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة ومنع تفشي فيروس كورونا المستجد، سيمكن المواطنين من إرسال حوالاتهم للطلبة الدارسين بالخارج أو تلقي حوالات تتعلق بمصاريفهم المعيشية.

وأوضح ان القطاع المالي والمصرفي يدعم كل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي لدعم وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف من اضرار تبعات فيروس كورونا على القطاعات التجارية والخدمية.

وحسب سلطان يبلغ عدد شركات الصرافة وفروعها التابعة لها ما يقارب 300 شركة وفرعا بعموم المملكة تشغل 5 الآف موظف.