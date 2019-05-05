مطالبة برفع سقف مشتريات زوار العقبة إلى 400 دينار لمنع التهريب

أحمد الرواشدة

العقبة – طالب رئيس غرفة تجارة الأردن – رئيس غرفة تجارة العقبة العين نائل الكباريتي “الحكومة” برفع سقف المشتريات لزوار منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من 200 دينار إلى 400 دينار وذلك لأسباب عديدة أهمها وقف عمليات التهريب من المعابر الحدودية وما يشكله ذلك من استهلاك للموارد الاردنية والمنافسة غير العادلة مع التاجر دافع الضرائب.

وأشار إلى أنّ التهريب من المعابر الجمركية الحدودية هو استنزاف للعملة الصعبة .

وشدد العين الكباريتي في حديث صحفي على أن زيادة سقف المشتريات من العقبة الخاصة للزوار الى 400 دينار سيساهم في تنشيط السياحة وحركة التجارة ومنح مزيد من الفرص المختلفة لكل القطاعات العاملة في العقبة .

وطالب رئيس غرفة تجارة الأردن “الحكومة” أيضاً أن تقوم بعمل جاد لتنشيط الحركة التجارية وخاصة فيما يتعلق بالزوار المحليين من خلال عدم المبالغة من قبل الجمارك الوطنية في عمليات التخمين للزوار حال مغادرة المعابر الجمركية من العقبة وذلك تسهيلا وتشجيعا للزائرين للقدوم الى المنطقة الخاصة والتسوق منها .

من جهة ثانية أكد العين الكباريتي، أن كافة السلع والمواد الغذائية على مستوى المملكة عامة وعلى مستوى العقبة خاصة متوفرة بشكل كبير وباسعار منافسة هذا العام مقارنة مع العام الماضي وذلك بجهود ومتابعة القطاع التجاري مشيرا إلى أن الأسعار في العام الحالي أقل مما كانت عليه في الأعوام السابقة بفضل جهود وتكاتف القطاعات التجاريه في تخفيض الأسعار وجلب كافة انواع البضائع منتقداً في الوقت ذاته القوانين والإجراءات الحكومية وخاصة الضريبية منها وايقاف العديد من الاعفاءات والقرارات المتسرعة والمجحفة التي ساهمت في ايقاف التعامل مع بعض الدول ورفع التكلفة على السلع والمنتوجات .

وقدم الكباريتي “توصية” للقطاع التجاري في العقبة الخاصة تمثلت في المحافظة على استمرار التعاون مع الزوار من خلال تخفيضات الاسعار والجودة في السلع والمعروضات، لا سيما بعد أن اصبح التاجر الاردني بشكل عام وتاجر العقبة بشكل خاص منافس وموزاي للعديد من التجار الكبار في المناطق المجاورة .

إلى ذلك طالب الكباريتي بتخفيف بيروقراطية بعض المؤسسات الرقابية في العقبة واجراءاتها التعقيدية نظرا لاثارها السلبية على المستهلك والتاجر .