مطالبة بشمول القطاع الخاص بقرارات العطل وتأخير الدوام

طالب رئيس النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة، خالد أبو مرجوب، بضرورة شمول العاملين في منشآت القطاع الخاص ببلاغات رئيس الوزراء بشأن العطلة أو تأخير الدوام نتيجة الظروف الجوية، على أن يكون ذلك بشكل صريح وإلزامي أسوة بالعاملين في مؤسسات الدولة والوزارات.

وقال أبو مرجوب، في بيان صحفي اليوم الأحد، إن عدم سريان القرار على عاملي القطاع الخاص يعد انتقاصا من حقوقهم، ويشكل خطرا على سلامتهم، ما يتطلب إعادة النظر بقرارات العطلة والتأخير، مشيرا إلى حالة الإرباك التي تسود بين صفوف العمال بشأن تأخير الدوام.

ونوه إلى أن الحكومة توضح في كل مرة قرارها بهذا الشأن، وأن على أصحاب العمل في القطاع الخاص ممن تتطلب طبيعة أعمالهم عدم التوقف، الحفاظ على حقوق العمال، وذلك بدفع بدل عمل إضافي عند إلزامهم بالدوام في أيام العطل التي تعلن عنها الحكومة، مع الأخذ بعين الاعتبار، عدم إجبارهم على الدوام عندما يشكل خطرا على سلامتهم. (بترا)