مطالبة بشمول المطاعم غير السياحية بتخفيضات ضريبية

عمان– طالب ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن رائد حمادة، بمنح المطاعم غير المصنفة سياحيا، تخفيضات ضريبية، أسوة بما حصلت عليه المطاعم السياحية.

وشدد حمادة في بيان صحفي اليوم الأحد، على ضرورة تخفيض ضريبة المبيعات التي يدفعها قطاع المطاعم غير المصنف سياحيا من 16 الى 8 بالمئة، وبدل الخدمات من 10 الى 5 بالمئة.

وقال إن هذا القطاع يضم نحو 500 منشأة خاضعة لضريبة المبيعات تشغل نحو 10 آلاف موظف وعامل غالبيتهم من الأردنيين، مؤكدا أن منحها التخفيضات سيسهم في تعزيز المنافسة وتخفيض الأسعار وتنشيط القطاع.

واضاف إن قطاع المطاعم بدأ يستعيد عافيته، مستدركا ان الاقبال ما زال أقل، مقارنة مع سنوات ماضية. ودعا حمادة قطاع المطاعم بعموم المملكة الى الالتزام بمعايير السلامة والوقاية الصحية وتطبيقها للمحافظة على صحة وسلامة المواطنين ودعم جهود مكافحة جائحة فيروس كورونا.

يشار إلى أن قطاع المواد الغذائية المحلي يشكل 30 بالمئة من حجم القطاع التجاري بعدد أكثر من 50 ألف منشأة كبيرة وصغيرة بعموم المملكة يعمل فيها ما يقارب 250 ألف عامل.