مطالبة بعدم رفع جمارك الهايبرد 5% مطلع 2020

عمان- الغد- طالب ممثل قطاع السيارات والآليات الثقيلة ولوازمها في غرفة تجارة الأردن سلامة الجبالي الحكومة بضرورة الابقاء على نسبة جمرك مركبات الهايبرد عند 35 بالمئة وعدم رفعها ما نسبته 5 بالمئة مع بداية العام المقبل 2020.

وأشار الجبالي إلى أن عدم زيادة الرسوم الجمركية على سيارات الهايبرد سيؤدي الى الاستمرار بتحديث اسطول المركبات بالمملكة وتوفير الطاقة والفاتورة النفطية والاسهام بالمحافظة على البيئة.

كما طالب بشمول مركبات النقل المشترك (الفان وإلبك اب) ضمن حزمة تحفيز وتنشيط الاقتصاد الوطني، مبينا ان حزمة تحفيز الاقتصاد التي أعلنتها الحكومة فيما يتعلق بالمركبات لم تشمل هذه الفئة من المركبات ضمن بند التعرفة الجمركية (8704 و8702) بقرار تعديل نسب الاستهلاك.