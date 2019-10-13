أخبار محلية

مطالبة بفصل مهنة تدقيق الحسابات ومهنة الاستشارات والانابات الضريبية

منذ ساعة واحدة

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الغد- ناقشت جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين وجمعية المنابين الضريبين الأردنية العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بمهنة تدقيق الحسابات والاستشارات والإنابات الضريبية، لما في ذلك من أهمية للاقتصاد الوطني وشفافية البيانات المالية وحماية حقوق المستثمرين وحقوق الخزينة.

 وقد تم التأكيد على ضرورة الفصل بين مهنة تدقيق الحسابات ومهنة الاستشارات والانابات الضريبية، إضافة إلى الإجراءات القانونية التي قامت بها جمعية المحاسبين القانونيين اتجاه منتحلي هذه المهنة مع الجهات الرقابية وتحويلهم إلى الإدعاء العام، وضرورة تنظيم مهنة الاستشارات والإنابة الضريبية والتي أصبحت اليوم ذات أهمية ضرورية، وربط الإنابة الضريبية بشهادة عدم المحكومية وتنظيمها وفقاً للقوانين والتشريعات أسوة بالمهن الأخرى.

وفي الختام تم الاتفاق بين الجمعيتين على تشكيل لجنة مشتركة للتنسيق ولمتابعة تنفيذ ما تم مناقشته في اللقاء.

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