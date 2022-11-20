مطالب بتدخل دولي لوقف الإنتهاكات ضد أطفال فلسطين

عبّر مركز الميزان لحقوق الإنسان عن استنكاره الشديد لاستمرار وتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الأطفال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال المركز في بيان صحفي صدر اليوم الأحد، بمناسبة اليوم العالمي للطفل إنه يعرب عن أسفه الشديد حيال تحلل المجتمع الدولي من التزاماته القانونية بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، وعدم تدخلها لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة وضمان احترام قوات الاحتلال لالتزاماتها القانونية.

وأضاف إن قوات الاحتلال أبدت خلال الأعوام السابقة وحتى الآن تحللاً كاملاً من مجمل الاتفاقيات الدولية، لا سيما الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والبروتوكول الإضافي الملحق بها، وقرار مجلس الأمن 1612 الخاص بحماية الأطفال في وقت النزاع المسلح.

وطالب المركز المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفاعل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية التي تستهدف الأطفال الفلسطينيين، وحمايتهم من آثار وتداعيات الهجمات العسكرية، وإنهاء حصار غزة وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، وإنهاء حالة الحصانة التي تسهم في استمرار وتصاعد وتيرة الانتهاكات. بترا