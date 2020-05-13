مطالب بتسهيلات ضريبية

هبة العيساوي

عمان- شدد خبراء اقتصاديون على ضرورة أخذ الحكومة بتوصيات تدعو إلى إعادة النظر في الضرائب والرسوم كافة على المكلفين سواء المواطنون أو المنشآت وتقديم التسهيلات لهم في ظل شح السيولة نتيجة أزمة جائحة كورونا.

وأكد خبراء لـ”الغد”، أن تأجيل الضرائب والرسوم على المكلفين أو تقسيطها وربط دفعها باستمرارية العمل أو التوقف عنه، يحافظ على ديمومة الاقتصاد والنشاط في القطاعات.

وبينوا أن التأجيل في دفع تلك الالتزامات أو تقسيطها لا يؤثر على إيرادات الخزينة بل سوف يحفز الاقتصاد والنمو واستمرارية العمل.

وزير الدولة لشؤون الاقتصاد الأسبق د. يوسف منصور قال “لا بد من تأجيل دفع الضرائب على المكلفين بحيث لا يكون دفعها صدمة عليهم وخاصة بعد أن لم يعد دخلهم كما في السابق”.

واقترح منصور أن يتم تخفيض الضرائب والرسوم على المكلفين مثل ضريبة المسقفات وخاصة الذين أعفوا مستأجرين من الإيجار خلال فترة كورونا.

دكتور الاقتصاد في جامعة اليرموك قاسم الحموري اتفق مع منصور حول ضرورة إعادة النظر في موضوع الضرائب بشكل عام لمساعدة الاقتصاد واستمرارية القطاع الخاص.