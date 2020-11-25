مطالب بتسويق زيت الزيتون الأردني

إربد – طالب مزارعو الزيتون في محافظة إربد بحلول تسويقية لمنتجاتهم من مادة زيت الزيتون بعد تكدسها جراء ضخ كميات خارجية في الأسواق ما أضر بالعملية التسويقية للإنتاج المحلي من المادة.

وقال رئيس جمعية كفرسوم التعاونية الزراعية لمنتجي الرمان في بلدة كفرسوم المهندس عاهد عبيدات لوكالة الأنباء الأردنية، انه وبعد سير العمل تفاجأ المزارعون ببعض العقبات والتحديات منها، رفض استيفاء الزيت كأجرة لعصر الزيتون، وإذا جرى ذلك تكون نسبة الرد عالية جدا مقارنة مع السنوات السابقة، اضافة إلى وجود عبوات صغيرة أكثر وأسهل مبيعا في ظل الظروف المعيشية الصعبة.

وقال رئيس وحدة تمكين المرأة الريفية في مديرية زراعة إربد عمر العودات إن مزارعي الزيتون في المحافظة يشتكون من تكدس تنك الزيت في المنازل، مطالبين الحكومة بالتدخل والدعم الفوري قبل تفاقم المشكلة وزيادة خسائرهم المادية والإنتاجية.

وأشار إلى خطة سنوية متكاملة لتصريف الإنتاج، منها أن تقوم الحكومة بشراء كامل الإنتاج أو 50 بالمئة منه، وعمل حملة لتسويق الزيت للقطاع الحكومي بالتعاون مع وزارة الزراعة ونقابة اصحاب المعاصر.بترا

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