مطالب بتعزيز نظم الحماية الاجتماعية للفئات العمالية

رانيا الصرايرة

عمان- توافقت جهات مدنية ونقابية على ضرورة تعزيز نظم الحماية الاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بالفئات المهمشة، مؤكدة أنها الحجر الأساس في تجنب تدهور الأوضاع المعيشية للفئات الضعيفة.

بيت العمال قال في ورقة أصدرها، ان الازمة “كشفت النقاب عن الهشاشة التي يعاني منها سوق العمل والافتقار إلى متطلبات الحماية الاجتماعية بين فئات العمالة، خاصة فئات العاملين في القطاع غير المنظم الذين يمثلون 48 % من مجموع العاملين في المملكة”.

وأضاف، ظهر جليا خلال الأزمة مدى تعرض هذه الفئة لخطر فقدان الدخل اللازم لمعيشتهم وأسرهم، في ظل المؤشرات التي تؤكد أن هذه الفئة ستتوسع في الفترة القادمة على حساب القطاع المنظم نتيجة فقدان الآلاف من الوظائف، داعيا الى تبني منظومة من القواعد تدعم بشكل أفضل الفئات الأكثر ضعفًا وتحقق الحماية اللازمة لهم، مثل شمولهم بالتأمينات الاجتماعية والحمايات القانونية الأخرى.

وأكد ان التعامل مع الآثار المتوقعة للجائحة على سوق العمل ما زال في إطار ردود الفعل التي لم ترق إلى مستوى التصدي الفعال للاتساع المتوقع في شريحة المتعطلين عن العمل في ظل الخيارات المحدودة المتاحة، متوقعا ان ينخفض معدل النمو في الناتج المحلي سوف ينخفض إلى ما يقرب من 6.5%، في ظل مؤشرات عدم قدرة العديد من القطاعات على الصمود أمام هذه الأزمة.

وأعرب عن خشيته من عدم قدرة السياسات الحكومية على احتواء تداعيات أزمة كورونا على العمال، خاصة مع توقعات بأن يتأثر الدخل بشكل ملموس لحوالي 400 ألف عامل بسبب انقطاعهم عن العمل.

ودعا الى تعزيز قدرات شبكات الأمان الإجتماعي وزيادة مخصصاتها وتوجيهها لمختلف الفئات الضعيفة من المواطنين ومختلف الأسر منخفضة الدخل، والاستمرار في تقديم المساعدات النقدية والعينية العاجلة لهم، وزيادة قيمة الإعانات، وتوسيع الفئات المستفيدة منها، وتوسعة الشمول بالتأمين الصحي لكل من لا يحظى بتأمين رسمي أو خاص، وتخفيض قيمة الاشتراك في الضمان الاجتماعي.

بدورها، تقول منظمة العمل الدولية، إن على الحكومات، بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين والجهات المعنية الأخرى، التعامل مع أزمة كوفيد-19 بمثابة نداء تنبيه من أجل تعزيز نظم الحماية الاجتماعية في بلدانها.

رابطة النساء الديمقراطيات الاردنيات “رند”، اكدت في بيان، أن “فصول الازمة الاقتصادية في البلاد تتفاقم بسبب ازمة كورونا وتأثيراتها على مختلف مناحي الحياة وتعد النساء اكثر الفئات تضررا خاصة العاملات والامهات العاملات والمعيلات لاسرهن خاصة في القطاع غير المنظم والتي تبلغ نسبته 48 % من مجموع العاملين بسبب التدابير والاجراءات الاحترازية التي اتبعت حرصاعلى السلامة والصحة العامة جراء وباء كورونا وما تبعه من اغلاقات وحظر وتوقف عجلة الانتاج وتوقف العمل في معظم القطاعات الانتاجية والصناعية والتعليمية والمؤسسات الرسمية والخاصة، وحتى بعدعودة العمل لبعض القطاعات ما تزال معاناة النساء الامهات العاملات قائمة نتيجة اغلاق الحضانات ورياض الاطفال والعديد منهن اما تم فصلهن من العمل والبعض الآخر اضطر لترك العمل لرعاية اطفالهن”.

ووفق “رند”، فإن “الأزمة ساهمت في رفع نسبة البطالة في صفوف النساء وفقدان الكثير منهن لوظائفهن ومصدر رزقهن كما ساهمت في تدني مشاركة المرأة الاقتصادية والتي تشير اخر الاحصاءات الرسمية في نهاية 2019 الى ان نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة لم تتجاوز 13.4 %، ولا نعلم بعد هذه الازمة حجم التراجع في مشاركة المرأة الاقتصادية فخروج المرأة من سوق العمل يؤدي الى حرمانهن من العمل وضاع مصدر رزقهن فهو حرمان للمجتمع من طاقات كبيرة تساعد في رفع نسبة النمو وتحقيق التنمية”.

وأضافت، “في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد نؤكد على الالتزام بكافة معايير الصحة والسلامة العامة في اماكن العمل بعد الاعلان عن عودة العمل في القطاعات والمؤسسات الرسمية بعد عطلة عيد الفطر السعيد، ونطالب بمراجعة السياسات الاقتصادية لتعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية من خلال تعديل التشريعيات المتعلقة بالعمل والضمان الاجتماعي وتفعيل نظام العمل المرن والعمل عن بعد وتوفير البيئة المناسبة للعمل من مرافق وحضانات ومواصلات وتوفير القروض الميسرة للنساء ودعمهن للاستمرار في العمل وتوفير كافة اشكال الحماية الاجتماعية للمرأة”.