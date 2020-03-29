مطالب بتمديد إعفاء قطاع السيارات والآليات الثقيلة من رسوم ميناء العقبة

عمان- الغد- طالب ممثل قطاع السيارات والاليات الثقيلة ولوازمها سلامة الجبالي، الحكومة ضرورة تمديد اعفاء حاويات العاملين بالقطاع من فرض رسوم وغرامات اضافية في ميناء العقبة بسبب توقف العمل استجابة للتعليمات الرسمية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال الجبالي في بيان صحافي إن العاملين بالقطاع لا يمتلكون تصاريح مرور من اجل التخليص على بضائعهم سميا وان العديد من الحاويات التي تم استيرادها وصلت ميناء العقبة منذ اكثر من 15 يوما ولا يتم السير باجراءات الجمركية الخاصة بها الا من خلال مركز جمرك عمان.

وبين الجبالي ان الظرف الاسثنائي الذي تمر به المملكة واجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد يتطلب من الجهات الحكومية تفهم الاوضاع الصعبة التي يمر بها التجار والتخفيف عليهم بسبب توقف العمل.

واكد الجبالي التزام العاملين بالقطاع بالتعليمات والاجراءات الحكومية لمكافحة فيروس كورونا بعدم الخروج من المنازل الا للضرورة القصوى حيث لم يتم تسجيل اي مخالفة بحق قطاع السيارات والاليات الثقيلة ولوازمها لتجاوز هذه التعلميات.