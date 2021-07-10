مطالب برفع عدد مقاعد كوتا المرأة بمجلس النواب

عمان-الغد– طالبت رئيسة ملتقى البرلمانيات الأردنيات، النائب ميادة شريم، برفع عدد المقاعد المخصصة للنساء في مجلس النواب “الكوتا”، وخصوصًا في العاصمة، التي يبلغ عديد سكانها أكثر من 4.5 مليون نسمة والمقسمة الى خمس دوائر انتخابية ، مضيفة “فليس عدلًا، أن يكون لعمّان مقعد واحد مخصص للنساء، رغم أنها تضم ما يقرب من الـ50 % من سكان الأردن .

وأوضحت، في تصريح صحفي أصدرته اليوم السبت، أنها ستتبنى هذه القضية، حتى يتم التمكن من رفع عدد المقاعد المخصصة للنساء في مجلس النواب، لما لذلك من أهمية تعود بالنفع الإيجابي على المرأة الأردنية والوطن، فضلًا عن انسجامها مع التوجيهات الملكية السامية في هذا الشأن.

وأضافت شريم أن المقاعد المخصصة للنساء في مجلس النواب “لا تكفي”، مؤكدة أنها سـ”تسعى لكي تحصل المرأة على 20 % من مجموع مقاعد مجلس النواب”.

ودعت شريم إلى ضرورة تقسيم “الكوتا” النسائية عن كل دائرة انتخابية، وليس عن كل محافظة، قائلة إن أي قانون لا يحمي المرأة ولا يزيد من نسبة مشاركتها السياسية، مرفوض بالنسبة لعضوات مجلس النواب، وأولئك الذين يُساندون المرأة لوصولها سياسيًا.