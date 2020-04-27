مطالب بفتح قطاع مواد التجميل والإكسسوارات

عمان- الغد- طالبت النقابة العامة لتجار مواد التجميل والاكسسوارات بالسماح للقطاع بالعودة إلى ممارسة نشاطه التجاري اسوة بالقطاعات الاقتصادية الاخرى، وبخاصة ان غالبية العاملين فيه من عمال المياومة.

واكد رئيس النقابة محمود الجليس، أن القطاع على استعداد تام للالتزام بجميع التعليمات والاشتراطات التي تنص عليها لوائح لجنة الاوبئة، مشيرا إلى أن المحال لا تشهد أية ازدحامات من المواطنين عند التسوق.

كما طالب الجليس في بيان صحفي اليوم الاثنين وزارة الصناعة والتجارة بتزويد القطاع بآلية فتح واغلاق محال مواد التجميل والاكسسوارات ومنح التصاريح اللازمة للعاملين لممارسة البيع المباشر وتزويد السوق المحلية بالمستلزمات التي تحتاجها.

وبين أن عمل القطاع لا يقتصر على مواد التجميل (المكياج)، وانما يشمل استيراد وتوريد مواد العناية الشخصية ومعاجين الاسنان والمطهرات والمعقمات والكحول والقطن الطبي لمحال السوبر ماركت والصيدليات والمولات.

ولفت إلى ان البضائع التي يتم استيرادها للسوق المحلية مجازة من المؤسسة العامة للغذاء والدواء، فيما المحال العاملة بالقطاع مصنفة لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين وغرف التجارة والصناعة تحت مسمى قطاع الصحة والادوات الطبية ومستلزماتها.