مطالب لمعالجة التحديات التي تواجه قطاع الألبسة والأحذية

دعا ممثل قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن، أسعد القواسمي، الجهات المعنية إلى معالجة عدد من التحديات التي تواجه القطاع، مما يسهم بزيادة التنافسية على المستوى الإقليمي، ويرفع مستويات الطلب، ويخفض الأسعار، ويحسن التسوق السياحي.

وقال القواسمي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأربعاء، إن كثرة التراخيص “العشوائية” للمحلات والمراكز التجارية، وثقل الضرائب خاصة ضريبة المبيعات، وقانون المالكين والمستأجرين، والمنافسة مع تجارة الطرود البريدية، وعدم تنظيم عمليات البيع الإلكتروني، وزيادة التكاليف التشغيلية من طاقة ورواتب واقتطاعات الضمان الاجتماعي؛ كلها قضايا تؤثر على استقرار القطاع والقوة الشرائية، والوصول إلى حالة الانتعاش بعد عامين من جائحة فيروس كورونا.

وأشار إلى أن تخفيض الرسوم الجمركية، ساهم في استقرار الأسعار، في ظل ثبات التعامل بالقوائم الإسترشادية لتخمين البضائع.