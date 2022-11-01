مطالقة: تعرضت للضغوط بعد انتقالي من الفيصلي للوحدات.. والدوري الحالي هو الأجمل

مهند جويلس



عمان – أكد اللاعب السابق والمدرب الحالي علاء مطالقة، أن الفيصلي الأقرب بالتتويج بلقب دوري المحترفين للموسم الحالي 2022، وذلك قبل جولة واحدة على ختام البطولة، مستبعدا حدوث مفاجآت في الجولة الأخيرة وذهاب اللقب للوحدات أو الحسين إربد.

وبين مطالقة في حديث خاص لـ “الغد”، أن الفيصلي يتمتع بمعنويات عالية بعد تعادله مؤخرا مع الوحدات في قمة دوري المحترفين، والذي مهد الطريق للفيصلي للحصول على اللقب الخامس والثلاثين في تاريخه، وجعله منفردا في الصدارة بفارق نقطة عن ملاحقيه الاثنين.

وأضاف: “مباراة الفيصلي هي الأسهل من بين الفرق المتنافسة على اللقب، نظرا لأن منافسه هو الجزيرة، والذي هبط في الجولة الماضية إلى دوري الدرجة الأولى، إضافة إلى أن أمر حسم اللقب بيده لا بيد غيره، ما يجعله أمام حظوظ أكبر بالتتويج بعد منافسة مثيرة وغير مسبوقة على لقب المحترفين”.

ويعد مطالقة أحد اللاعبين القلائل الذين مثلوا أندية الفيصلي والوحدات والحسين، حيث بدأ مسيرته مع نادي شباب الحسين، قبل أن ينتقل إلى الجزيرة على سبيل الإعارة، وتوجه بعدها للفيصلي، ومنه إلى شباب الأردن، قبل أن يمثل الوحدات، ومن ثم الحسين، وفي محطته قبل الأخيرة لعب مع السلط، قبل أن يعود ويختتم مسيرته الكروية مع ناديه الأم شباب الحسين في العام 2017.

ويعتبر الظهير الأيسر السابق في الملاعب الأردنية، اللاعب الوحيد الذي توج بلقب الدوري مع 3 فرق مختلفة، حيث نال اللقب مع الفيصلي في مناسبتين وخلال موسمي 2009-2010 و2011-2012، ومناسبة واحدة مع شباب الأردن في الموسم 2012-2013، وبعد ذلك مع الوحدات خلال موسم 2014-2015.

وذكر مطالقة أنه أنهى مسيرته الكروية قبل 5 أعوام مع ناديه الأم شباب الحسين، بعد أن طلب منه النادي ذلك خلال تلك الفترة، إضافة إلى رغبته باللعب معه تقديرا لجهود النادي في إبرازه وإشهار نجوميته، موضحا بأن فترة لعبه كانت مع الفريق إبان تواجده في دوري الدرجة الأولى وبالمجان.

وحصل مطالقة بعد ذلك على العديد من الدورات التدريبية، بدءا من شهادة (C) ثم (B) وبعدها (A)، فيما يواصل حاليا مدرب عمان اف سي للسيدات متطلبات الحصول على دورة التدريب (PRO)، إضافة إلى حصوله على دورة اللياقة البدنية.

وأشار مطالقة إلى أنه عمل في التدريب بالأكاديميات الكروية للاعبين دون سن 14 عاما خلال السنوات الماضية، وقضى فترة قصيرة لم تتجاوز مدة 3 أشهر مع اتحاد الكرة في تدريب الواعدين برفقة المدرب حسام أبو رياش، قبل أن يتسلم قيادة تدريب الفريق النسوي لعمان اف سي، ويصعد بالفريق إلى مصاف أندية المحترفات بالعلامة الكاملة.

واستغرب مطالقة من تجاهل الأندية التي مثلها لحظة اعتزاله الكرة، رغم خوضه لأكثر من 50 مباراة دولية، موضحا بأنه ضد فكرة إقامة مباريات الاعتزال لتقليلها من قيمة اللاعب بالبحث عن الأموال فقط، دون تقدير حقيقي لعطائه في الملاعب، مع إشادته بتقديره من قبل الحرس الملكي وتسلمه مهمة مساعد مدرب لفترة معينة.

وتحدث مطالقة عن انطلاقته الحقيقية في الملاعب مع الفيصلي، والذي تذوق معه حلاوة الحصول على لقب الدوري، بعد أن بلغ قيمة انتقاله من شباب الحسين إلى الفيصلي 115 ألف دينار، كأعلى صفقة محلية قبل الدخول في عالم الاحتراف في العام اللاحق.

وأشاد مطالقة بالفترة التي قضاها مع شباب الأردن، من خلال تتويجه بلقب الدوري أيضا، مثلما أشاد أيضا باحترافية نادي الوحدات عن بقية الأندية المحلية بتلك الفترة، نظرا لإلتزام الإدارة مع اللاعبين على جميع الأصعدة وتحديدا المادية، وذلك تحت قيادة المدرب عبد الله أبو زمع وقتها.

وعن تجربة انتقاله من الفيصلي للوحدات، في مشهد نادر الحدوث في تلك المواسم، قال: “لقد تعرضت لضغوطات كبيرة في حياتي الشخصية، حتى أنه تم سرقة سيارتي في تلك الفترة نظرا لاستنكار الجماهير لذلك، لكن الآن الأمر أصبح أقل أهمية بسبب متطلبات الاحتراف وتغير فكر كرة القدم عند اللاعبين والمدربين وإدارات الأندية”.

وزاد مطالقة: “توجهت إلى الحسين بعدها في ظل مشروع رياضي هدفه صعود الفريق لمراتب متقدمة والمنافسة على الألقاب، والنادي كان يرأسه وائل شقيرات وقتها، وتحت قيادة المدرب أسامة قاسم، الذي جلب العديد من اللاعبين المميزين من مختلف الفرق المحلية، إلا أن تغيير المدربين المستمر خلال الموسم، إضاف إلى بعض المشاكل الأخرى، ساهم في فشل الفريق وقتها”.

وأثنى مطالقة على المنافسة المشتعلة على لقب الدوري خلال الموسم، مؤكدا بأن النسخة الحالية هي الأجمل منذ متابعته للكرة المحلية، وأوضح أن اللاعب الأردني يحتاج من الأندية الالتزام بالأمور المالية، لكي يقدم أفضل مستوياته الفنية داخل الملعب، مبينا بأن الموسم الحالي شهد ظهورا مميزا للاعب الفيصلي إحسان حداد، ولاعب الوحدات مهند أبو طه، ولاعب الحسين سيف درويش، والذين كانوا سببا في تألق فرقهم خلال الموسم.

واستطرد: “اللاعبون الحاليون أفضل من الزمن السابق، نظرا لتطور أساليب اللعب، وسهولة احتراف اللاعبين الذين أصبحوا يقدمون كل ما لديهم من أجل الاحتراف، بعكس اللاعب في السنوات الماضية الذي كان يفكر فقط بموعد الراتب لصعوبة مغادرة البلاد، ولعدم توفر وكلاء أعمال وغيرها من الأمور المتاحة حاليا”.

وأعرب مطالقة عن سعادته لاستضافة دولة عربية لأكبر التجمعات الدولية رياضيا، وذلك من خلال بطولة كأس العالم التي ستنطلق في 20 من الشهر الحالي، مبديا تشوقه لمتابعة البطولة في ظل تحضيرات مثالية من قطر التي قامت بتجهيزات غير مسبوقة، وذكر أن منتخبي البرازيل والأرجنتين هما الأكثر جاهزية لحصد اللقب دونا عن البقية، نظرا لتوفر العديد من النجوم المميزين، إلى جانب رغبتهما بالتتويج بعد غياب لسنوات طويلة عن المنصات الدولية.

إلى ذلك، أبدى مطالقة سعادته للقاء المنتخب الوطني الودي مع نظيره الإسباني في السابع عشر من الشهر الحالي على ستاد عمان الدولي، مؤكدا بأن هذه المنتخبات تساعد على تطور مستوى اللاعبين، وواصل: “ستساهم هذه المباراة بعيدا عن النتيجة في تحسن المنتخب قبل النهائيات الآسيوية، ونمتلك لاعبون مميزون في مختلف الخطوط قادرون على صناعة الفارق، مثل موسى التعمري ومحمد أبو زريق “شرارة” وغيرهما، ونأمل بالمنافسة على بطاقات التأهل لمونديال 2026، بعد تصريحات المدرب عدنان حمد التي أكدت على أن الهدف المقبل هو كأس العالم”.