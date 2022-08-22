مطاوع يوقع كتابه “كيف تعطل قيام الدولة الفلسطينية؟”

عمان- الغد – وقع الدكتور سمير مطاوع في المكتبة الوطنية أول من أمس كتابه بالنسختين العربية والإنجليزية، “كيف تعطل قيام الدولة الفلسطينية”، تحت رعاية رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، وبحضور مدير عام المكتبة الوطنية د. نضال الأحمد العياصرة.

شارك في الحفل كل من: د. منذر حدادين، د. محمد أبو رمان، د. الفريد عصفور، وفيصل الفايز الذي قال: “إن مؤلف هذا الكتاب كان متميزا في كل شيء وله تاريخ في الإعلام والصحافة والعلاقات العامة والتدريس الجامعي، مشيرا إلى أن كتابه عن الأردن في حرب العام 1967 كان هو الأول في ميدانه عن حرب حزيران من منظور عربي وبالأخص من منظور أردني، وله الفضل في الترويج لفكر المغفور له الملك الحسين طيب الله ثراه من خلال محاضراته ودراساته التي طرحها في المؤتمرات الدولية وما نشره في المجلات العالمية”.

وذكر الفايز أن مطاوع تنوع في دراسته وكتاباته التي ركزت بالدرجة الأولى على الصراع العربي الإسرائيلي ولم يتوان من المشاركة في البرامج الوثائقية والندوات والمحاضرات المتعلقة بهذا الصراع خاصة التي كان يلقيها في كلية الدفاع الوطني وفي العديد من الجامعات ومراكز الدراسات العالمية، مبينا أن مطاوع أراد من خلال كتابه كشف الحقائق وتفسيرها خصوصاً لجيل الشباب وبالأخص الذين يعدون لرسائل جامعية، والكتاب بطبعته الإنجليزية سيحمل تأثيرات إيجابية لدى القارئ الغربي.

فيما قال د. سمير مطاوع : “منذ أكثر من عشر سنوات بدأ مشروع هذا الكتاب بعد ثلاثين عاماً من البحوث المكثفة والعمل الميداني في فلسطين وإسرائيل وقيامه بجمع المئات من الوثائق التاريخية من مراكز البحث العربية والعالمية المتخصصة في الشأن العربي / الإسرائيلي فكانت ضرورة إصدار هذا الكتاب، مبينا أن الكتاب ينظر في مسائل عدة منها الصراع وما هي العقبات التي تمنع الوصول إلى حل يوفر للإسرائيليين الأمن والاعتراف بحق الوجود وللفلسطينيين دولتهم المستقلة ذات السيادة والمعترف بها عالمياً”.

وأشار مطاوع إلى أن الهدف من هذا الكتاب هو “دراسة السياسات الصهيونية في سياقها التاريخي وتتبع آثار هذه السياسات على إمكانية قيام دولة فلسطينية”، ويلقي الضوء على الأهداف الصهيونية ويوضح كيف سعت السياسات الصهيونية عن قصد الى نزع الشرعية عن حقوق الفلسطينيين في وطنهم.

من جهته رأى د. منذر حدادين أن مطاوع من خلال انتقاء لكلماته وبراعته الأدبية وتعبيراته الذكية أعطت كتابه صفة السلاسة، فالكتاب نتاج جهود له مضنية دفعته إليها الهزيمة التي منيت بها الأمة في حزيران العام 1967 نتيجة لتلك الظروف انتهز الكاتب كفاءاته الأكاديمية والمهنية فقام بالدراسات الميدانية العسكرية منها والسياسية وكتب مخطوطات أصلية منها هذا الكتاب القيم، الذي عرج من خلاله على مفاصل وتطورات القضية في أبواب كتابه ووقف عند محطات مهمة مثل ردود الفعل الوطنية الفلسطينية إثر علمهم بوعد بلفور.

فيما اعتبره د. محمد أبو رمان من الكتب المهمة في عملية التوثيق لتاريخ الدولة الأردنية وأهمية اطلاع الأجيال الجديدة على تاريخهم من خلال سفر موثق ومعزز بالوثائق التي تبين وجهة نظر الدولة الأردنية حيال القضية الفلسطينية، مشيرا إلى الفجوة بين الأجيال وأهمية توثيق خبرات أصحاب الاختصاص من الذوات الذين تركوا بصمة في مسيرة بناء الدولة الأردنية.

من جانبه رأى الفريد عصفور أن الكتاب يضاف إلى الكتب القيمة التي قدم فيها الكاتب نتاج فكره وخلاصة تجربته لكي يطلع عليها القارئ العربي وخصوصاً من الجيل الجديد. وأضاف أن الكاتب وضع تجربته الثرية والمؤثرة في الكتاب، مشيرا إلى أن مطاوع تميز بكتاباته باللغة الإنجليزية الموجهة للقارئ الغربي الذي يفتقر إلى المصادر التي تتناول القضايا العربية من وجهة نظر عربية فكانت كتبه مراجع مهمة توفر نافذة واسعة للباحثين في القضية الفلسطينية وتجاربه في الميدان العام في السياسة والعمل الرسمي في السياسة والعمل الرسمي في الحكومة والدبلوماسية يجعل من كتابه دروساً ينتفع بها القارئ والباحث وفيها من الأفكار والمعلومات التي استمدها من مصادرها الأساسية والمباشرة .