حياتناصحة وأسرة

مطبخ البحر المتوسط يحافظ على لياقتك الذهنية

منذ 45 دقيقة

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الغد- قال خبير التغذية الألماني أوفه‬ ‫كنوب إن مطبخ البحر المتوسط يحافظ على اللياقة الذهنية، حيث إنه يحمي من‬ ‫الإصابة بأمراض التنكس العصبي كالخرف وألزهايمر، كما نقلت الجزيرة نت.

‫وأوضح كنوب أن مطبخ البحر المتوسط يقوم على الخضروات الخضراء كالسبانخ‬ ‫والكرنب والأسماك الغنية بالدهون الصحية وأوميغا 3 كالسلمون والماكريل‬ ‫والسردين والمكسرات والبقوليات ومنتجات الحبوب الكاملة وزيت الزيتون. ‬

‫وتعمل هذه الأغذية على إمداد الجسم بالفيتامينات والمعادن المهمة، ومن‬ ‫ثم تساعد في دعم وظائف المخ كالتفكير والفهم والحفظ والتذكر والتركيز.‬

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