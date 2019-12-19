مطعم شانغ بالاس ينظم جولة مميزة في منتجعات شانغريلا المالديف وسلطنة عمان وموريشيوس

دبي – أعلن مطعم “شانغ بالاس”، الوجهة الرائدة للمأكولات الكانتونية والسيشوانية وكافة الأطباق الصينية في مجموعة شانغريلا، عن تنظيم جولة مؤقتة للمرة الأولى في ثلاثة من منتجعات المجموعة للتعرف على مفاهيم المطبخ الآسيوي وابتكارات عالم الطهي. ويشتهر المطعم بتقديم أطايب الشرق الأقصى في 35 فرعاً حائزاً على جوائز مرموقة حول العالم، من هونج كونج وسنغافورة، إلى دبي وإسطنبول وباريس ولندن.

وتنفرد محفظة ‘شانغ بالاس‘ بمطاعم حائزة على نجمة ونجمتين و4 نجوم ميشلان، فضلاً عن 6 جوائز ’بلاك دايموند‘ وهو تقييم صيني يعادل نجمة ميشلان.

وتتضمن الجولة زيارة ثلاثة منتجعات تابعة للعلامة في جزر المالديف وسلطنة عمان وجزيرة موريشيوس في عام 2020، وتشمل تقديم أطباق تقليدية بالإضافة إلى قائمة مخصصة من اختيار الشيف موك، وهو الشيف الرئيسي في فندق شانغريلا سنغافورة والحائز على نجمة ميشلان. يحظى الشيف موك بخبرة تزيد على أربعين عاماً في عالم الطهي أبدع خلالها بإعداد أطباق فريدة لكبار الشخصيات والعائلات الملكية والمشاهير في مختلف أنحاء العالم، ويحمل شغفاً عميقاً لتعريف العالم بالمطبخ الصيني الأصيل.

في حين سيتولى إعداد أطباق القائمة في المنتجعات الثلاثة الشيف ليو شانغتشين الذي ينحدر من مدينة تشونغتشينغ الصينية ويتميز بمسيرة مهنية مرموقة على مدار 20 عاماً. ويتخصص الشيف ليو بتحضير المأكولات الصينية من سيشوان وكانتون وهونان وشمال شرق الصين، إنما بلمسة مبتكرة غنية بالنكهات الصينية الإقليمية انسجاماً مع أسلوبه الإبداعي والفريد في الطهي.

وتمنح الفعالية زوار المطعم فرصة اختبار تشكيلة من المأكولات الشهية، بما في ذلك فطائر شاو يو باو المحضرة بالفرن والسلطعون المحشي والمقلي مع قشرته وأرز ‘شانغ بالاس‘ المقلي الشهير والمحضر بعناية فائقة من قبل الشيف ليو.

وستتوفر القائمة الفاخرة في مطاعم ’شانغ بالاس‘ لفترة محدودة في كل فندق، ويمكن لعشاق المذاق الشهي اغتنام الفرصة والحجز لاختبار هذه التجربة الرائدة في منتجع وسبا شانغريلا فيلينغلي- المالديف بالتزامن مع الاحتفال برأس السنة الصينية من 24 يناير إلى 8 فبراير 2020.

وسيستقبل زوار المطعم عام الجرذ الذهبي وفق التقويم الصيني مع مائدة فاخرة واحتفالات مميزة. كما يمكنهم اختبار القائمة الفريدة مجدداً خلال الأسبوع الذهبي الصيني من 1 إلى 7 أكتوبر 2020 وسط أجواء حيوية عائلية في الهواء الطلق ضمن وجهة الاستجمام الأمثل على المحيط الهندي والوحيدة التي تضم ملعباً للجولف من 9 حفر.

وستكون المحطة التالية لفعالية ’شانغ بالاس‘ في منتجع وسبا شانغريلا بر الجصة في مسقط بين 7 – 12 أبريل 2020. حيث يمكن للضيوف تذوق الأطايب الآسيوية وسط أجواء عمانية أنيقة في الوجهة الجبلية المفعمة بالسكينة

والمحاطة بأشجار النخيل وفنون العمار الظفارية، والاستمتاع بمفهوم ’داين باي ديزاين‘ الذي يوفر باقة من التجارب المشوقة.

وأخيراً، ستحط الفعالية رحالها في منتجع وسبا شانغريلا لو تويسروك موريشيوس بموقعه المميز على شواطئ تراو داو دوس الساحرة من 24 أكتوبر إلى 8 نوفمبر 2020. ويضم المنتجع ستة شواطئ خلابة برمال بيضاء ومساكن خاصة وخيارات عصرية لتناول المأكولات وملعبين للجولف مايجعل هذا المنتجع وجهة الاستجمام الأبرز في موريشيوس.

وسيحرص الطهاة الصينيون خلال الجولة الفريدة على تقديم أطباق المطبخ الآسيوي من منظور إبداعي عالمي مع الاستعانة بنكهات إقليمية وسط أجواء ساحرة في محطات مختلفة تشمل أبرز منتجعات ’شانغريلا‘.

لمحة عن منتجعات وفنادق ’شانغريلا‘

تدير منتجعات وفنادق ’شانغريلا‘، العلامة الرئيسية الرائدة لمجموعة شانغريلا، اليوم أكثر من 80 فندق ومنتجع فاخر، مع مجموعة غرف يفوق عددها 35 ألف غرفة. تشتهر العلامة بمستواها الرفيع من خدمات الضيافة الآسيوية، وتمتلك فروعاً في أستراليا وكندا والصين وفيجي وفرنسا وهونج كونج والهند وإندونيسيا واليابان وماليزيا والمالديف وموريشيوس ومنغوليا وميانمار والفلبين وسنغافورة وسريلانكا وسلطنة عمان وتايوان وتايلند وتركيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة. ويمكن الاستفادة من مزايا برنامج ولاء “الدائرة الذهبية” التابع للمجموعة والحائز على عدة جوائز في جميع الوجهات التابعة لمنتجعات وفنادق ’شانغريلا‘ حول العالم.