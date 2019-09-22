مطعم “كباب إكسبرس” يعود بحلته الجديدة

عمان- عاد مطعم كباب إكسبرس بحلة جديدة وديكورات عصرية وبأجواء مميزة مناسبة لجمعة الأهل والأصحاب، وذلك للاستمتاع بأطيب المشاوي والمازات اللبنانية، بالإضافة إلى تقديم العديد من الأصناف والعروض التي تلائم الأفراد والمجموعات.

ويقدم مطعم “كباب اكسبرس” أكثر من أربعين طبقا ما بين المقبلات الباردة والساخنة والساندويشات المختلفة والمشاوي المشكلة والحلويات؛ حيث تم اختيار تنوع قائمة الطعام بعناية من الأطباق المفضلة من مطعم فخرالدين، مما يضمن نفس المعايير العالية والجودة التي تناسب جميع الأذواق.

ويشار إلى أن ساعات العمل في المطعم- فرع الصويفية ستكون طيلة أيام الأسبوع من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 11:30 مساء، أما فرعا سيتي مول وتاج مول فمن الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 12 صباحا.

ومن الجدير بالذكر أن أتيكو مجموعة فخر الدين تملك وتدير فندق القصر متروبول، وهو فندق من فئه النجوم الأربع يقع في قلب الشميساني، بالإضافة إلى مطاعمها المعروفة: تراتوريا، كيو يارد فينيغريت، ذا نب، فخر الدين، رن شاي، يوشي، وايلد جوردان سينتر، كوباس سنترال، أميغو وكباب إكسبرس.