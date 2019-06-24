مطعم “نور” في “فيرمونت عمّان” يقدم لمسة لبنانية عصرية

عمان- احتفل فندق “فيرمونت عمّان”؛ أحد فنادق مجموعة AccorHotels العالمية بافتتاح مطعم نور اللبناني، وذلك بحضور سفيرة لبنان إلى الأردن ترايسي شمعون ومجموعة من السفراء وكبار الشخصيات والضيوف.

ويتميز مطعم “نور” بأجواء الرقي والفخامة؛ إذ سيأخذ الضيوف في رحلة إلى لبنان بلد الأرز العريق، للتمتع بروح الضيافة الأصيلة التي تبدأ لحظة دخولهم المطعم مُستَقبلين بابتسامة الكادر المميز، والأطباق اللبنانية الأصيلة المحضرة بلمسة عصرية من المنتجات الطازجة المزروعة محلياً، لتقدم سفرة غنية من أطباق المزة ومجموعة متنوعة من المشاوي، المأكولات الشرقية والحلويات الشهية.

وفي تعليق له، قال المدير العام لفندق “فيرمونت عمّان”، فضيل وهبة “نعمل جاهدين في فيرمونت عمّان لنثري تجارب ضيوفنا وتحويل لحظاتهم إلى ذكريات، وفي فيرمونت عمّان يعد “مطعم نور اللبناني” أحد المطاعم الجديدة في العاصمة التي تضيف المفهوم اللبناني لمجموعة مطاعمها وتعبر عنه بكل تفرد؛ حيث يقدم مطعم نور قائمة طعام تم إنشاؤها ببراعة من قبل طهاتنا الذين جعلوا من المكونات البسيطة المنزلية، أطباقاً لبنانية عصرية مع لمسة تتميز بالتفرد والإبداع”.

وأضاف قائلاً: “يقدم مطعم نور، مفهوم الضيافة اللبنانية والأطباق الشرقية الشهية، ليبهر الضيوف بتفاصيل الديكور الجميلة للمطعم بدءاً من سقف القبة الزجاجية المصممة بشكل أخاذ والحوائط التي زُينت بالفسيفساء لتعكس الأناقة والفخامة، آخذاً الضيوف إلى عصر مختلف، ليروي كل قسم من مطعم نور قصة مختلفة لتغني الحس البصري”.