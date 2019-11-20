مطعم “نيدو” الإسباني يفتتح أبوابه في دبي

دبي – افتتح مطعم “نيدو” المتخصص بإعداد أطباق التاباس الإسبانية أبوابه أول من أمس في فندق شيراتون جراند الواقع على شارع الشيخ زايد دبي، مضيفا وجهة جديدة إلى مشهد الحياة النابضة بالحياة في المدينة.

صُمم هذا المطعم على طراز وجهات الطعام والشراب الرائعة المخبأة في أزقة شوارع إسبانيا، ولكي يستطيع الضيوف الدخول إلى المطعم في دبي، سيكون عليهم قول شيء باللغة الإسبانية لفريق الاستقبال ثم التمتع بمجموعة من أشهى الأطباق التي تشتهر بها إسبانيا والأطباق المحضرة على الطريقة العصرية.

تحتفل قائمة الطعام بتشكيلة من الخيارات المفضلة بما فيها “امباناداس تو تشوريزو غامباس” المكون من الفطائر المحشية بالروبيان، بالإضافة إلى باقة من المشروبات المبتكرة.

وحول ذلك، قال سلفادور كاريلو، رئيس الطهاة في مطعم نيدو: “بعد أشهر من العمل على هذا المفهوم المميز الذي وفّرنا فيه نكهات جديدة للذواقة في دبي، يسرنا أن نفتح أبوابنا أخيرًا لاستقبال الضيوف وأخذهم في رحلة من إسبانيا إلى أمريكا الجنوبية، عند تجربة أطباقنا الأصيلة والمحضرة بلمسة عصرية وبكل عناية واهتمام بالتفاصيل”.

يقدم المطعم الذي يضم 12 طاولة و70 مقعدا ويقع في الطابق الخامس، تجربة طعام غير رسمية تعتمد على الوجبات الإسبانية الخفيفة والتقليدية الشهيرة وسط أجواء مريحة غير متكلّفة.