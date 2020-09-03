مطعوم الانفلونزا الموسمية “خيار” لعائلات في ظل تشابه أعراضه مع “كورونا”

تغريد السعايدة

عمان- ما إن يبدأ فصل الخريف بالتسلل “معلنا” حلوله بانقضاء فصل الصيف، حتى يتسابق الكثيرون ممن يتأثرون بالأجواء الباردة، والمعرضين للإصابة بالانفلونزا الموسمية، للحصول على جرعة من مطعوم “الانفلونزا”، بهدف حمايتهم من المضاعفات التي يمكن أن تؤدي إلى خلل في الأعضاء الحيوية لديهم، حتى وإن كانت لفترة مؤقتة.

وفي ظل التخوفات من جائحة “كورونا”، وخطر العدوى والإصابة بها، يتعمد الكثيرون لهذا العام التوجه لأخذ المطعوم من خلال الحصول عليه من الصيدلية بشكل مباشر، أو بمراجعة الأطباء المتخصصين، خوفاً من تشابه الأعراض بين الانفلونزا العادية و”كورونا”، وأن ذلك قد يؤدي إلى الاعتقاد بإصابته بـ”المرض”، وعليه يتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بذلك، من حجر وعلاج.

أم فرح لديها طفلة تعاني من تحسس في القصبات الهوائية، وتقول إنها في كل عام تقضي فترة حرجة وصعبة في فصل الشتاء بسبب اضطرارها لنقل ابنتها ذات الستة أعوام إلى المستشفى لتلقي العلاج إما بالأدوية أو بواسطة “تبخيرة أكسجين” تساعدها على استعادة التنفس بشكل مريح.

كثرة تعرض فرح للعدوى من الإصابة بالانفلونزا الموسمية، دفعت أم فرح للتفكير جدياً لهذا العام بإعطاء ابنتها المطعوم المناسب الذي من شأنه أن يساعدها على التخفيف من حدة الإصابة مهما كانت شدتها، خاصة هذا العام بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا، الذي قد يخفى على الأهل طبيعة أعراضه في حال أُصيب الطفل بأي مرض فيروسي.

اختصاصي الأمراض الصدرية والتنفسية الدكتور عبد الرحمن العناني، يرى أن مطعوم الانفلونزا الموسمية الذي يقبل عليه الكثيرون خلال الفترة ما قبل فصل الشتاء، أمر متعارف ومتداول بين الناس في الأوضاع الطبيعية، من دون ربط له بوجود فيروس كورونا، من حيث أنه يخفف من حدة الأعراض المرضية المصاحبة للانفلونزا العادية، من سعال شديد أو درجة حرارة وغيرها من الأعراض الأخرى التي تختلف حدتها من شخص لآخر، وبحسب مناعته الطبيعية.

بيد أن العناني يُفضل، بحسب قوله، أن يُعطى المطعوم للأشخاص المعرضين لحدوث أعراض قوية للانفلونزا الموسمية العادية، وممن لديهم أمراض مزمنة، ويصابون بمضاعفات قوية قد تؤثر على وضعهم الصحي، وخاصة من الأطفال وكبار السن، وممن يعانون من أمراض، في الوقت الذي يرى فيه أن المناعة الطبيعية المُكتسبة هي الأفضل.

وفي هذه الظروف التي يعاني فيها المجتمع من تفشي وباء كورونا، فإن المطعوم يعد مناسباً، كونه يخفف من الأعراض المرضية، التي يمكن أن تتداخل مع أعراض “كورونا”، التي يبين العناني أنها تتشابه كثيراً بأعراض الانفلونزا العادية الموسمية، لذا، فإنه في حال تم تداخل الأعراض، فمن الممكن أن يتم تأخير علاج المريض، أو زيادة حدة المضاعفات على الشخص، الذي يمكن كذلك أن يؤدي إلى ضغوط نفسية على المرضى الذين لا يتخوفون من إصابتهم بفيروس “كورونا”.

فيما تتردد بتول أحمد هذا العام في أن تجازف في أخذ مطعوم الانفلونزا، وتؤكد أنها سألت بعض الأطباء الذين نصحوها به، كونها المرة الأولى التي تنوي بأن تجربه، خوفاً من حدوث مضاعفات خلال إصابتها بالانفلونزا الموسمية، فهي تضطر أحياناً إلى أخذ قسط طويل من الراحة وإجازة من العمل.

ولكن، لهذا العام ونظراً لظروف “كورونا”، وجهت بتول سؤالها للعديد ممن أخذوا اللقاح ولديهم تجربة في السابق، أو لأصدقائها من العاملين في قطاعي الصيدلة والطب، ووجدت اختلافاً في ردودهم، فمنهم من نصحها، وآخرون طلبوا منها التأني في استخدام تلك المطاعيم المتعلقة بالأمراض الفيروسية.

الصيدلانية الدكتورة ملاك جابر، تتفق مع العناني بأن المناعة الطبيعية هي الأفضل لحماية الأفراد من الأمراض الفيروسية، بحيث أن اللقاحات جميعها هي عبارة عن “فيروس المرض مخفف يدفع الجسم إلى مقاومته من خلال مناعة مؤقتة”، ويمكن مع مرور الوقت والاعتياد على تلك المطاعيم أن يؤثر على المناعة الطبيعية للجسم فيما بعد.

وتبين جابر أن الفيروسات تختلف باختلاف الأمراض؛ إذ توضح أن كل شخص يحاول الحصول على المطعوم بهدف تخفيف الأعراض المرضية لفيروس كورونا تعد معلومة “مغلوطة”، ولكن قد يكون اللقاح سبباً في تخفيف بعض الأعراض للانفلونزا العادية والموسمية، عدا عن أنها تختلف من شخص لآخر، وكل حسب مناعته وتقبله اللقاح، كما أنها يمكن أن تختلف في تأثيرها على الشخص من عام لآخر.

وحول وجود خيار لدى الأهل لإعطاء مطعوم الانفلونزا الموسمية للأطفال، وخاصة الأبناء من طلبة المدارس، فهو “خيار غير موفق”، توضح جابر، فهي تنصح الأهل بأن يعطوا أجسام أطفالهم فرصة للإصابة بالأمراض الموسمية، وخلق مناعة طبيعية لديهم، من دون الحاجة إلى اللقاح، مشيرةً إلى أن كل فرد في المجتمع الآن، حصل على ما يوفر له مناعة جسدية من خلال المطاعيم التي يتم توفيرها في المراكز الصحية المتعارف عليها، خلال فترة الطفولة، وهذه المطاعيم كفيلة بحماية الأجسام من الأمراض الفيروسية الخطيرة الأخرى.

كما تشير جابر إلى أن بعض الأجسام التي تتلقى المطاعيم الفيروسية، قد يكون لديها مناعة طفيفة في الأصل، وهذا قد يكون سبباً في وجود مضاعفات شديدة على الشخص متلقي المطعوم، لذا، فمن الأفضل أن يكون هناك تأن في المطاعيم مهما كانت، باستثناء المطاعيم المعتادة.