مطلب نيابي بإعادة النظر في تعيينات أجراها أمين عام الصحة

محمود الطراونة

عمان- طالبت لجنة الصحة والبيئة النيابية، وزير الصحة بـ”إعادة النظر بكافة التعيينات من مدراء دوائر ورؤساء أقسام وتنقلات، نسبت للوزير من الأمين العام للوزارة، منذ استلامه وحتى الآن”.

وبحسب كتاب، حصلت “الغد” على نسخة منه، فقد بررت اللجنة طلبها بأن “الانتقادات كثيرة، ولا يوجد عدالة فيها، وجميعها شخصية، ولدى اللجنة كل الاعتراضات”.

وفي الكتاب الذي أعدته اللجنة في أعقاب زيارة قامت بها إلى المركز الوطني للطب الشرعي في الثاني من الشهر الحالي، أوصت بـ”العمل على استقلال المركز، وأن لا تكون تبيعته لوزارة الصحة، وإيجاد مبنى مستقل خارج حرم مستشفى البشير، كون موقع المبنى الحالي معيق للعمل”.