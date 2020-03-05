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مطلق النار باتجاه أحد المطاعم بمنطقة عبدون يسلم نفسه

منذ ساعة واحدة

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عمان- الغد-سلم شخص قام بإطلاق عيارات نارية باتجاه أحد المطاعم في منطقة عبدون ولاذ بالفرار من المكان أخيرا نفسه للأجهزة الأمنية.
وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه ورد بلاغ قبل ايام لمديرية شرطة جنوب عمان حول قيام شخص وعلى اثر خلاف شخصي باطلاق عيارات نارية باتجاه احد المطاعم في منطقة عبدون ولاذ بالفرار من المكان حيث نتج عن الحادثة اضرار مادية بواجهه المطعم دون اية اصابات تذكر . واضاف الناطق الاعلامي انه بوشر التحقيق والبحث ومتابعة ذلك الشخص ليقوم اثر ذلك بتسليم نفسه والسلاح الناري الذي استخدمه لادارة البحث الجنائي وبوشرت التحقيقات معه تمهيدا لاحالته للقضاء .

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