مطلق نار على 12 شخصا بالرصيفة في قبضة الأمن

عمان-الغد- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن التحقيقات قادت لتحديد هوية مطلق النار على 12 شخصا أثناء مشاركتهم بأحد الأفراح في لواء الرصيفة بمحافظة الزرقاء، والذي توارى عن الأنظار في حينها، حيث جرت متابعته واستمرت عمليات البحث والتحري لكشف مكان تواجده وإلقاء القبض عليه وجرى ضبط السلاح الناري، وبوشر بالتحقيق معه.

وأضاف الناطق أن بلاغاً ورد لمديرية شرطة الرصيفة مساء السبت بوصول 12 شخصا للمستشفى حالتهم العامة حسنة ومن بينهم 8 أطفال إثر تعرضهم للإصابة بعيار ناري من سلاح بمباكشن (بذر بمباكشن) أثناء مشاركتهم بأحد الأفراح في لواء الرصيفة.