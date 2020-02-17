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مطلوب بحقه 15 طلباً قضائياً بقبضة الأمن

منذ ساعتين
القبض على مطلوب -(أرشيفية)
القبض على مطلوب -(أرشيفية)

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عمان – ألقت مرتبات البحث الجنائي القبض على مطلوب بحقه 15 طلباً قضائياً ومتوارٍ عن الأنظار منذ سنوات.
وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام، في بيان اليوم الاثنين، أن العاملين في قسم الاستثمار/ شعبة البادية وعلى إثر شكاوى وردت إليهم حول شخص مطلوب بحقه 15 طلباً قضائياً ومتوارٍ عن الأنظار منذ سنوات باشر فريق خاص من قسم الاستثمار /شعبة البادية بجمع المعلومات لتحديد مكانه وإلقاء القبض عليه.
وأضاف أن فريق التحقيق تمكن من تحديد مكان تواجده في إحدى مناطق شمال العاصمة وجرت مداهمته وإلقاء القبض عليه ليصار توديعه لمصادر طلباته.-(بترا)

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