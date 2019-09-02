مطلوب بحقه 47 طلباً أمنياً يسلم نفسه للأمن

عمان – سلم شخص مطلوب وبحقه 47 طلباً أمنياً بقضايا جنائية، نفسه لمديرية شرطة محافظة عجلون، بحسب بيان لمديرية الأمن العام.

وقال الناطق الإعلامي لمديرية الأمن العام، إن الجهود التي قام بها العاملون في مديرية شرطة محافظة عجلون والبحث الجنائي والأمن الوقائي في متابعة أحد الأشخاص المطلوبين وبحقه 47 طلباً أمنياً في قضايا جنائية، أثمرت عن قيام الشخص المطلوب بتسليم نفسه حيث بوشرت التحقيقات معه لتوديعه لمصادر طلباته .

وفي سياق متصل، أفاد الناطق الإعلامي بأنه تم إلقاء القبض على شخص مطلوب بحقه 33 طلباً قضائياً في محافظة المفرق.-(بترا)