إربدمحافظات

مطلوب خطير جداً بقبضة الأمن في بلدة المشارع

منذ 3 ساعات

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علا عبد اللطيف

إربد- تمكن الأمن الوقائي في مديرية شرطة غرب إربد، اليوم، من القبض على مطلوب مصنف خطير جداً ومسلح في بلدة المشارع غرب محافظة إربد، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر، إن معلومات وردت للعاملين في شعبة أمن وقائي غرب إربد، حول تواجد أحد الأشخاص المطلوبين في بلدة المشارع بلواء الأغوار الشمالية ومصنف خطير جداً ومسلح، وبحقه 9 طلبات أمنية و47 قيداً، حيث تمكنت القوة الأمنية من القبض عليه بعد وضع كمين محكم.

وأضاف، أنه وبعد أن تمت السيطرة على ذلك الشخص تم اقتياده لاستكمال إجراءات التحقيق معه وتوديعه لمصدر طلباته.

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