مظلة “مراكز Orange الرقمية”.. نقطة تحول لسيدات منتجات

عمان – “برنامج مركز المرأة الرقمي”، علامة فارقة في حياة خمس سيدات تمكن من بين 100 سيدة من الفوز بالمنح النقدية المخصصة للمراكز الخمسة الأولى ضمن البرنامج، وقدمن مشاريع ريادية ومبدعة يحتاجها السوق وتتصف بقدرتها على التطور والاستدامة، وكانت لديهن القدرة على تسويق منتجاتهن عبر نوافذ متعددة.

100 سيدة من مختلف مناطق المملكة كن قد انضممن للفوج الأول من برنامج مركز المرأة الرقمي، الذي نفذته Orange الأردن، ضمن شراكتها مع الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد) تحت مظلة مراكز Orange الرقمية، وخلال ستة أشهر تلقت هؤلاء السيدات تدريبات مكثفة في المهارات والكفاءات الرقمية وفن الإدارة والمهارات الريادية، وبناء الشركات الصغيرة وترويجها إلكترونياً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

السيدات المائة أجمعن على أن التدريب في هذا البرنامج فجّر لديهن طاقات كامنة، وكان بمثابة فرصة مهمة لاستكشاف إبداعات أدركن وجودها لديهن، نتيجة لهذا التدريب المكثف على أيدي مختصين، كانوا عونا حقيقيا لاستخراج مواهبهن، مشيرات إلى أن أهم إنجاز حققنه هو قدرتهن على المشاركة الإيجابية في المجتمع، من خلال مشاريع تُدرّ عليهن دخلا جيدا وتحقق لهن الاستقلال المادي.

السيدات الخمس الفائزات بالمنح، أكدن على أن فوزهن يشكل دافعاً قوياً لهن للاستمرار في تطوير مشاريعهن، كما أنه منحهنّ الثقة بما يصنعن وبما يقدمن، مؤكدات على أن الفرصة التي سنحت لهن بالحصول على تلك المنح النقدية تعدّ نواةً لتطوير هذه المشاريع، وتسويق منتجاتها بأسعار تتناسب مع قدرات المواطنين المختلفة.

لبنى سمحان الفائزة بالمركز الأول بمشروعها “إعادة تدوير الإطارات” لصناعة المفروشات، قالت إن الفكرة جاءت بهدف الحفاظ على البيئة، من خلال الاستفادة من الإطارات المستهلكة لأغراض تحويلها لمفروشات جميلة وجديدة بأسعار مناسبة.