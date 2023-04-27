معارك بالخرطوم في آخر أيام الهدنة وتعزيزات تنذر بتصعيد القتال

اندلعت اليوم الخميس معارك بالخرطوم بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في آخر أيام الهدنة، واستقدم الطرفان تعزيزات عسكرية، مما يثير مخاوف من تصعيد جديد للقتال، بينما تُبذل مساع لدفعهما للتفاوض وإرساء وقف دائم لإطلاق النار.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر تدفق تعزيزات عسكرية للجيش السوداني باتجاه الخرطوم.

ويظهر المقطع المصور عربات عسكرية تقلّ جنودا ومواطنين على جانب الطريق يتابعون المشهد.

وأعلنت نقابة الأطباء في السودان ارتفاع عدد القتلى المدنيين منذ بداية الاشتباكات إلى 303 والجرحى إلى 1848.

وتشير أحدث حصيلة إجمالية للضحايا إلى 512 قتيلا وآلاف الجرحى.

وأفاد شهو عيان باحتدام المعارك بالأسلحة الثقيلة والخفيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في ضاحية كافوري شرقي الخرطوم بحري.

وقالوا إن الطائرات الحربية عاودت قصف أهداف للدعم السريع في منطقة كافوري.

وفي وقت سابق اليوم، قالت قوات الدعم السريع إن الجيش قصف معسكرا تابعا لها بالمنطقة نفسها.