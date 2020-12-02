معاصر في الكرك توقف استقبال الزيتون بسبب تراكم كميات كبيرة

الكرك- أعلنت معاصر زيتون في محافظة الكرك عن توقف وتأجيل استقبال انتاج المزارعين من محصول الزيتون الى اسابيع نظرا لتراكم كميات كبيرة هذا العام.

وقالوا لـوكالة الانباء الاردنية (بترا) إن كميات الزيتوت الواردة للمعاصر لغايات العصر هذا العام كبيرة جدا لارتفاع كميات الانتاج مقارنة بالعام الماضي، اضافة الى الاجراءات الوقائية المتبعة للحفاظ على سلامة المزارعين والعمال واثارها على العمل. واكد مزارعون انهم ينتظرون منذ اسابيع امام المعاصر وفي ساحاتها حتى يتمكنوا من عصر زيتونهم ما يعرض الزيتون الى اضرار تؤثر على سلامة المنتج من الزيت، اضافة الى تعطيلهم عن اعمالهم.

واشاروا الى ان عددا من المزارعين ونظرا لقلة عدد المعاصر بالمحافظة والازدحام الكبير امامها وتوقف استقبال محصولهم، توجهوا الى المحافظات المجاورة للتمكن من الاسراع بعصر محصولهم رغم ارتفاع تكاليف النقل والاعباء المالية المضافة، مطالبين بتدخل الزراعة لايجاد حل لنقص المعاصر وقلة خطوط الانتاج وبطء وقدم بعضها.

وتتوقع مديرية زراعة الكرك ان يرتفع انتاج زيت الزيتون للموسم الحالي مقارنة مع العام الماضي نظرا لارتفاع معدلات الهطول المطري التي سجلت بالمحافظة العام الماضي ما اثر بشكل ايجابي على جميع انواع المحاصيل.

وقال مدير مديرية زراعة الكرك المهندس خالد الصرايرة انه يتوقع ان يصل الانتاج هذا العام إلى نحو 9 الاف طن من محصول الزيتون بمختلف مناطق المحافظة، لافتا الى ان ارتفاع الانتاج المتوقع هذا العام يعود إلى إن المحافظة شهدت تساقطا جيدا للامطار ما اسهم بتحسن انتاجية الاشجار، اضافة إلى تراجع اثار واضرار الحشرات ولاسيما ذبابة الزيتون، بالاضافة الى الدورات الارشادية المكثفة للتوعية بطرق العناية باشجار الزيتون ومكافحة الحشرات.

واضاف الصرايرة ان المساحات الزراعية التي تزرع بالزيتون بالمحافظة تقدر بنحو 49 الف دونم من بينها اراض مروية واخرى بعلية، مبينا ان المحافظة تضم هذا العام فقط 4 معاصر زيتون منتشرة في جميع المناطق تخضع للرقابة الدائمة من قبل الكوادر الفنية وعمليات الفحص للتاكد من جاهزيتها ونظافتها، حرصا على سلامة الانتاج وتواصل عملها طيلة ايام الحظر الشامل ضمن الشروط الصحية والسلامة العامة والالتزام باوامر الدفاع للوقاية من وباء كورونا.-(بترا)