“معاك في كل مكان”.. سلسلة تطلقها الأردنية لرياضة السيارات في زمن “كورونا”

أيمن وجيه الخطيب

عمان -لم تتبدد مغامرات “علاء الدين” في” أرض المريخ” و”حرب النجوم”، بل ما زالت متاحة في سباق باها الأردن العالمي الذي تم تأجيله حتى اشعار آخر بسبب جائحة فيروس كورونا.

وسيناريوهات “باها الأردن” العالمي متعددة ومتنوعة ومرتبطة بروزنامة الاتحاد الدولي للسيارات (فيا)، وقد يكون السيناريو الأكثر احتمالا، هو اقامة السباق في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

وسباق باها الأردن كغيره من سباقات “رياضة المحركات”، تم تأجيلها من قبل الأردنية لرياضة السيارات بسبب الفيروس حتى اشعار آخر.

وحول فيروس كورونا قال المدير التنفيذي للأردنية لرياضة السيارات زيد بلقز: “يمر العالم بأسره، بأزمة بسبب تفشي فيروس كرونا في شتى المجالات، وتأثرت دون أدنى شك، رياضة السيارات حول العالم، وعلى سبيل المثال تم إلغاء 8 سباقات في بطولة العالم للفورمولا 1، والتي تعد من أقوى البطولات العالمية، وفيما يتعلق بسباق باها الأردن، نحن مرتبطون بروزنامة الاتحاد الدولي للسيارات “فيا” لسباقات كروس كاونتري باها، وتم الغاء عدد من السباقات منها، وقد تعاود البطولة انطلاقها في شهر آب (أغسطس) المقبل، وكل ذلك يعتمد على ما تستجد عليه الأمور، وقد يخاطبنا الاتحاد الدولي بسبب الإرباك الذي حدث في الروزنامة لاقامة باها الأردن في شهر تشرين الثاني (نوفمبر)، وفي حال تم ذلك، سنرى ما بمقدورنا، فعله حيث أن نتائج فيروس كورنا سيكون لها أثر على الاقتصاد المحلي، وفي حال كانت الظروف لصالح الأردن، فلا مانع من أقامة السباق في موعد جديد، ويرتبط الأمر كله، بما تؤول عليه الأمور في المستقبل، ورغم تأجيل موعد سباق باها الأردن إلا أن الأردن ما يزال محتفظا بحقه في بطولة العالم لسباقات الكروس كونتري – باها”.

وحول رالي الأردن الدولي قال بلقز: “موعد رالي الأردن ضمن روزنامة الشرق الأوسط في شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، لم يطرأ عليه شيء حتى الآن، ولن نبلغ بإمكانية تأجيله أو إلغائه، نحن نتابع ما يستجد من أمور، وكلنا ثقة باقامة الرالي في موعده”.

وفيما يخص روزنامة بطولة الأردن لسباقات “رياضة المحركات” قال بلقز:” من المحتمل استئناف باقي السباقات في موعد يحدد حسب المستجدات، والسباقات التي لم تقم في هذه الفترة نتطلع لاقامتها على مدار العام إن استطعنا، وندرس روزنامة رياضة السيارات المحلية، من الممكن اعادة انطلاق السباقات في شهر حزيران (يونيو) والأمر أيضا متعلق، بفيروس كورونا”.

“معاك في كل مكان”

“معاك في كل مكان”.. سلسلة اطلقتها الأردنية لرياضة السيارات، للبقاء على اتصال الجمهور مع أبطال الرياضة الميكانيكية في ظل توقف أنشطة رياضة السيارات.

وكان أول المشاركين في سلسلة “معاك في كل مكان” بطل سباقات الدرفت رأفت هارون، وقال عبر فيديو تم نشره على موقع الأردنية لرياضة السيارات على مواقع التواصل الاجتماعي: ” فيروس كورونا يشغل بال الجميع في كافة انحاء العالم وفي الأردن، وعلينا أن نكون جنود للتصدي للتحديات الموجودة في الأردن، وسرعان ما قامت الأردنية لرياضة السيارات باتخاذ قرارات مهمة بتأجيل السباقات للحفاظ على سلامة الجميع”.

ووجه هارون رسالة للمواطنين من أجل التواجد في بيوتهم من أجل الخروج من المحنة التي يمرها بها الأردن.

وتحدث عن انجازاته في عالم الدرفت وعن السيارة التي يشارك فيها بالبطولات، وقام عدد من محبي السباقات بطرح أسئلتهم للمتسابق هارون حول سباقات الدرفت وسبل تطويرها.

وتحت شعار “خليك في البيت” وجه عدد من المتسابقين رسائل توعوية عبر فيديوهات تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي لمواقع الأردنية لرياضة السيارات للمتسابقين والملاحين، بثوا فيها رسائل توعوية حول فيروس كورونا.

والمتسابقون والملاحون في سباقات الرالي والسرعة والدفع الرباعي والكارتينغ هم: عاصم عارف ومحمد تيسر وغيث وريكات

وموسى جهريان ورأفت هارون وأمير ناصيف أحمد شعبان ومصطفى عطاري وأحمد الجبالي ومحمود الجبالي وسيف رمان وأحمد رمان وعامر موسى وبلال قبلاوي وعلي زوانة وطة أبو عادي ومحمد صوالحة وعبد شيكاخوا وسلطان شديد وعبد الله سرور ومحمد كعوش ومناف حجاوي أمير النجار وسند الحموي وعبد الرحمن فريج.