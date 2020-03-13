معالجة 259 عطلا كهربائيا في محافظات الشمال خلال المنخفض (صور)

أحمد التميمي

إربد – عالجت شركة كهرباء محافظة إربد في محافظات الشمال (اربد،جرش،عجلون المفرق) 259 عطلا من أاصل 276 عطلا تعاملت معها الشركة خلال المنخفض الجوي، وفق مدير عام الشركة المهندس بشار التميمي.

واشار التميمي ان الفرق الفنية ما زالت في الميدان لاصلاح 17 عطلا.

واكد ان الاعطال التي وقعت كانت جراء الرياح الشديدة وسقوط اجسام على الشبكة الكهربائية تم التعامل معها بالرغم من الظروف الجوية السائدة.

وقال ان الشركة اتخذت اجراءات قيل دخول المنخفض الجوي بتحسين الشبكة الكهربائية وتغيير الشبكة باخرى معزولة للحد من الانقطاعات.





معالجة 259 عطلا كهربائيا في محافظات الشمال خلال المنخفض (الغد)