معالجة 620 مريضا ببلعما في يوم طبي مجاني لمستشفى المقاصد

أقام مستشفى المقاصد الخيرية التابع لصندوق زكاة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية يوماً طبياً مجانياً في بلدة بلعما بمحافظة المفرق.

وقال مدير عام المستشفى الدكتور علي السعد بني نصر ان فريقا من مختلف التخصصات الطبية شارك في اليوم الطبي المجاني الذي يأتي ضمن منتديات الوعظ والارشاد التي تقيمها وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية بمختلف محافظات المملكة.

وبين د. بني نصر انه تم معالجة المرضى والمراجعين وصرف الأدوية المجانية لهم، مشيراً إلى أنه بلغ عدد المستفيدين من هذا اليوم الطبي 620 مراجعاً.

وأضاف أن اليوم الطبي المجاني إشتمل على إجراء فحوصات نظر للمراجعين بالتعاون مع نقابة البصريات وجمعية فاحصي البصر الاردنية، مبيناً أنه تم توزيع 100 نظارة طبية بشكل مجاني، كما جرى تقديم التوعية الطبية للنساء للكشف المبكر عن سرطان الثدي بالتعاون مع مركز الحسين للسرطان، اضافة الى تقديم خدمات مخبرية وفحوصات سمع للمرضى والمراجعين.

وأكد بني نصر أن هذا النشاط الطبي يأتي استكمالاً لخطة المستشفى المقاصد الخيرية الهادفة إلى خدمة المجتمعات المحلية، وتنظيم ايام طبية مجانية، بعد أن حالت ظروف وباء كورونا دون تقديمها خلال العام الماضي.