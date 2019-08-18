“معالي بائع الفول” يحصل على تأمين صحي درجة ثالثة !!

حنان الكسواني

عمان – بعد معاناة استمرت نحو اسبوعين، حصل “معالي بائع الفول”، على بطاقة تأمين صحي من الدرجة الثالثة، بعد مراجعته مديرية التأمين الصحي في محافظة الزرقاء اليوم.

وكان “معالي بائع الفول”، شغل الرأي العام الأردني عندما توجه قبل أقل من أسبوعين إلى المديرية للحصول على بطاقة تأمين صحي، ليكتشف أنه مسجل في الوثائق الرسمية بصفة “وزير عامل” منذ سبع سنوات، وأن لديه تأمينا صحيا مفتوحا.

يومها نشرت “الغد” المواطن مؤيد عبد الله، الملقب بـ”أبو ميرال”، بائع الحمص والفول والفلافل، في مطعم صغير في الزرقاء، ووصفت كيف عاش يوميات “وزير حالي في الحكومة”، وحظي باحترام رسمي واجتماعي لم يعتد عليه مسبقا.

وفي أعقاب نشر القصة تعهدت وزارة الصحة بفتح تحقيق في الموضوع، للوقوف على الأسباب التي أدت إلى “الخطأ” في تسجيل وظيفة أبو ميرال، وكيف حولته إدارة التأمين الصحي من عامل حمص وفول براتب شهري 330 دينارا فقط الى “معالي” كاد أن يمتطي سيارة “تيسلا” حديثة مع سائق يرتدي بزة عسكرية بدلا من باصات عامة يركبها يوميا بين مجمعات الزرقاء “الشعبية” القديمة والجديدة، ويطالب بـ”مخصصاته المالية المتراكمة ومراجعة قرارات حكومية تغيب عن حضورها في رئاسة الوزراء.”

إلى ذلك، من المقرر أن تجتمع لجنه رسميه من وزاره الصحه، غدا، للكشف عن ملابسات القضية، فيما أكد مدير صحة الزرقاء الدكتور ضيف الله الحسبان لـ” الغد”، أن اللجنه ستحدد في اجتماعها “الخطأ البشري” الذي تسبب في تغيير وظيفة أبو ميرا إلى وزير حالي.

ونفى الحسبان أن “يكون أي شخص تعالج تحت مسمى الوزير في البيانات الراشحة من إدارة التأمين الصحي”، موضحا أن اللجنه “عادت إلى 2012 لمعرفه مدخل البيانات الخاطئة”.

للاطلاع على تفاصيل القصة إضغط هنا : بائع فول ذهب للحصول على تأمين صحي.. فوجد نفسه “معالي الوزير”