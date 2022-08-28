النابلسي وعرموش يكرّمان الفائزين بدوري ماكدونالدز للناشئين

بحضور وزير الشباب محمد النابلسي والرئيس التنفيذي لشركة عرموش للاستثمارات السياحية أحمد عرموش؛ أقامت ماكدونالدز الأردن حفل ختام دوري ماكدونالدز للناشئين، بالتزامن مع انتهاء المباراة النهائية لدوري ماكدونالدز للناشئين، والتي تلت الدور النهائي الذي شهد تصفيات بين ثماني فرق من الشباب الصغار المشاركين بالدوري.

وقد أقيمت المباراة النهائية والحفل الختامي على ملاعب 6 يارد، بحضور جماهيري كبير وشخصيات عامة ومهتمين، وممثلين عن وسائل الإعلام المحلية، والعديد من مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي، والذين عبروا عن إعجابهم بالتنظيم المتميز، والفكرة العامة من إطلاق الدوري، والتي وبحسب القائمين على ماكدونالدز الأردن تأتي في صميم المسؤولية المجتمعية للسلسلة، وتندرج تحت مظلة مبادرتها الشاملة للمسؤولية المجتمعية “سواعدنا نشمية”.

وخلال الحفل؛ قام النابلسي وعرموش بتكريم الفائزين وتوزيع الجوائز المالية والعينية التي تم رصدها منذ انطلاق الدوري للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، وعلى عددٍ من المشاركين.

وقال وزير الشباب النابلسي: “ان الأنشطة والفعاليات الرياضية، لها دور كبير في استثمار أوقات الشباب وتعزيز قدراتهم مثمناً إقامة دوري ماكدونالدز للناشئين الذي سيسهم بشكل كبير في رفع اللياقة البدنية لدى الناشئين واكتشاف المواهب والقدرات الفنية لديهم وتشجيعهم نحو استثمار أوقاتهم بما يعود عليهم وعلى مجتمعهم بالنفع”.

وبدوره، توجّه السيد أحمد عرموش من معالي الوزير، والرعاة والدّاعمين بالشكر الجزيل، وأشار إلى أهمية الدّور الذي تلعبه وزارة الشباب في دعم الأنشطة والفعاليات الرياضية الشبابية، وبيّن أن دور القطاع الخاص يعتبر أساساً في نجاح أي برنامج أو مبادرة مجتمعية ووطنية، وصرّح بقوله: “ليس بمستغرب اهتمام وزارة الشباب بهذا الحدث الرياضي والمجتمعي الهام، فهي ممثلةً بمعالي الوزير النابلسي تنتهج أسلوباً فريداً بالإشراف المباشر والحضور، والدعم على كافة المستويات لحرصها الدائم على إنجاح كل برنامج ومبادرة متعلقة بالشباب الأردني ومن هم أصغر سنّاً على حد سواء.” وأضاف: “لا ننسى دور شركائنا من الرعاة والدّاعمين، والذي عودونا دوماً أن نكون صفاً واحداً، ونسخّر إمكاناتنا جميعاً كممثلين عن القطاع الخاص، لخدمة مجتمعنا الأردني ووطننا الحبيب وأبنائه”.

يشار إلى أن عدد المشاركين في دوري ماكدونالدز للناشئين وصل إلى حوالي 2300 مشترك من الشباب الأقل سنّاً ضمن العاصمة عمّان ممّن هم بين سن السادسة والخامسة عشر.

ويأتي دوري ماكدونالدز للناشئين انطلاقاً من حرص ماكدونالدز الأردن على تحقيق طموحات الشباب الأصغر سنّاً وإزاحة الستار عن المواهب الصاعدة التي تحتاج لدعم الجهات المختصة لإبرازها، ورفد رياضة كرة القدم الأكثر شعبية في الأردن بالعناصر الشابة والجديدة.