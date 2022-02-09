معاناة الرضيع من الصداع النصفي.. ألم مبرح وتشخيص صعب!

ترجمة: سارة زايد- حتى في عمر 12 شهراً، قد يعاني الطفل من الصداع النصفي، إذ تشير التقديرات أن الشقيقة تؤثر على ما يقرب من 2٪ من الأطفال دون سن 10 و 5٪ من الأطفال دون سن 5 وفقاً لصحيفة Devenir Grand الفرنسية.

كيف تدرك أن طفلك مصاب بالصداع النصفي؟

بقدر ما قد يبدو أمراً لا يصدق، يمكن أن يعاني الرضيع بالفعل من الصداع النصفي. لكن حتى في هذا العصر لا يزال تشخيص ذلك أمراً صعباً.

عند إصابة الطفل بالشقيقة، يمكن أن يتقيأ أو يشعر بالغثيان والدوار، أو يعاني من آلام في المعدة، وحتى صعوبة في الرؤية. وهي علامات مميزة تصنع الفرق الجلي بين الصداع النصفي والصداع البسيط.

لماذا يعاني الطفل من الصداع النصفي؟

من الصعب إدراك سبب إصابة الرضيع بالشقيقة أو حتى فهم جذورها، فهناك العديد من العوامل المحفزة للإصابة.

كما من الضروري أيضاً ملاحظة أن هذا الاضطراب العصبي يمكن أن يكون وراثياً، فإذا كنت أنت أو أي شخص قريب منك يعاني من الصداع النصفي، فسيكون هذا بالفعل دليلاً تشخيصياً جيداً بالنسبة للطبيب.

يأتي الصداع من سلسلة من التقلصات غير الطبيعية وتوسع الأوعية الدموية في الدماغ، بسبب شذوذ وراثي في ​​الأغشية التي تغلف الخلايا العصبية.

نتيجة لذلك نلاحظ أن 60 إلى 70٪ من الحالات، يأتي الصداع النصفي للطفل من أحد الوالدين أو الأجداد المصابين.

وبالمثل، يؤكد باحثون أمريكيون إن مغص الرضع والصداع النصفي مرتبطان ارتباطاً وثيقًا أيضاً. إذ وفقاً للدراسات التي أجريت في عيادة طب الأطفال في سان فرانسيسكو، فإن 29 ٪ من الأطفال الذين عانوا من المغص يعانون من الصداع النصفي.

أسباب إصابة الأطفال بالصداع النصفي

تماماً كما هو الحال مع البالغين، يمكن أن تؤدي الكثير من العوامل إلى حدوث الصداع النصفي لدى الرُّضع، بما في ذلك:

الضجيج

قلة النوم أو الإفراط فيه

التعب والمجهود الشديد

المشاعر القوية

الجوع

قد تكون هناك حالات أخرى تسبب صداعاً نصفياً لدى الأطفال، بما في ذلك خراج الأسنان، والتهاب البلعوم الأنفي، والتهاب الأذن، ومشاكل الرؤية أو التهاب الجيوب الأنفية.

التشخيص والعلاج

من الصعب جداً التعايش مع الصداع النصفي عند البالغين. لذا تخيل ما يمكن أن يشعر به الطفل الصغير!

لا تتردد في استشارة الطبيب بسرعة في حالة الشك بإصابة طفلك بالشقيقة لاستبعاد عوامل أخرى كصدمات الرأس أو العدوى على سبيل المثال.

سيطرح عليك الطبيب عدة أسئلة محددة لاستكمال تشخيص الطفل وتقييم مدى الإصابة بالصداع النصفي.

وقد يطلب إجراء فحص بالأشعة السينية أو فحص دم. وتكون الأشعة المقطعية ضرورية أيضاً للتأكد من أن الطفل ليس لديه آفة تشريحية في دماغه.

بالنسبة للعلاج، إذا كنت تعلم أن طفلك يعاني من الشقيقة، فعادة ما يصف الطبيب مسكنات الألم ومضادات الالتهاب مثل الإيبوبروفين أو الباراسيتامول. اعتماداً على الحالة، وقد يوصي أيضاً بدواء للدوار ومضاد للقئ.

أخيراً، إذا كنت تعلم أن طفلك عرضة للإصابة بالصداع النصفي، فتجنب تماماً جميع العوامل التي يمكن أن تسببه.

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