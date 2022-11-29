معان: أمطار غزيرة وتعطيل المدارس وتحويل التعليم الجامعي عن بعد

أعلن محافظ معان فيصل المساعيد صباح اليوم الثلاثاء حالة الطوارئ القصوى لمواجهة الظروف الجوية الطارئة التي تشهدها مختلف مناطق المحافظة.

كما قرر المساعيد تعطيل مدارس المحافظة وتعليق الدوام الوجاهي بجامعة الحسين بن طلال وكلية معان الجامعية وتحويله عن بعد مع تأجيل الامتحانات المقررة وذلك لضمان سلامة الطلبة.

وأضاف المساعيد لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، إن غالبية مناطق المحافظة تشهد أمطارا تتراوح غزارتها بين المتوسطة والغزيرة، مبينا أنه تم تفعيل كافة غرف الطوارئ للبلديات والدوائر الخدمية ومديريات الشرطة والدفاع المدني في كافة أنحاء المحافظة للتعامل مع أية حوادث قد تقع بسبب تلك الظروف.

وأشار الى أن غرف طوارئ المحافظة الرئيسة باشرت ومنذ الصباح الباكر بمتابعة مختلف المناطق وتلقي الملاحظات والإبلاغات، موضحا أنه لم تسجل أية حوادث لغاية اللحظة.

–(بترا)