معان: إخماد حريق في مستودعات أدوية الجنوب

حسين كريشان

معان- سيطرت كوادر الدفاع المدني في معان، صباح اليوم الأربعاء، على حريق شب بأحد مستودعات أدوية الجنوب معان، دون إصابات بشرية، وفق مصادر في دفاع مدني معان.

وأشارت المصادر انه تم محاصرة النيران التي ادت الى اضرار واتلاف كميات من المستهلكات الطبية والأدوية في منطقة الحادث ومنع انتشار الحريق إلى المستودعات الأخرى المجاورة لمكان الحريق.

من جهتها، باشرت الأجهزة الأمنية في مديرية شرطة معان التحقيق لمعرفة أسباب وملابسات حادث اندلاع الحريق.

يشار أن مستودعات ادوية الجنوب التابعة إلى وزارة الصحة هي إحدى المشاريع الإستراتجية التي نفذتها وزارة الصحة في معان عام 2007 لتزويد المرافق الصحية في محافظة معان وإقليم الجنوب بالأدوية الضرورية التي تحتاجها.