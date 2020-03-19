معان: إغلاق أحد المخابز الكبرى

حسين كريشان

معان – أغلقت فرق الرقابة والتفتيش في مديرية صحة محافظة معان اليوم الخميس أحد المخابز الكبرى في المدينة ، وذلك لعدم تقيده بشروط الصحة والسلامة العامة، ومخالفته قرارات الحكومة الاحترازية، وفق مدير الصحة الدكتور أمجد ابو درويش .

وأشار ابو درويش أن البلدية خصصت عدة فرق رقابية صحية تقوم بالتفتيش والرقابة على كافة المحال التجارية ، بهدف تحقيق شروط السلامة والصحة العامة ، داعيا أصحاب المحال التجارية إلى الالتزام بكافة شروط الصحة والسلامة العامة لمواجهة فيروس كورونا .

وأضاف أن الكوادر الرقابية ولجان السلامة العامة مازالت مستمرة وعلى مدار الساعة ، تقوم بجولات تفتيشية مفاجئة على كافة المحال للتأكد من تطبيق اشتراطات الصحة والسلامة العامة في أسواق المدينة .