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معان: إغلاق أحد المخابز الكبرى

منذ 16 دقيقة

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حسين كريشان

معان – أغلقت فرق الرقابة والتفتيش في مديرية صحة محافظة معان اليوم الخميس أحد المخابز الكبرى في المدينة ، وذلك لعدم تقيده بشروط الصحة والسلامة العامة، ومخالفته قرارات الحكومة الاحترازية، وفق مدير الصحة الدكتور أمجد ابو درويش .
وأشار ابو درويش أن البلدية خصصت عدة فرق رقابية صحية تقوم بالتفتيش والرقابة على كافة المحال التجارية ، بهدف تحقيق شروط السلامة والصحة العامة ، داعيا أصحاب المحال التجارية إلى الالتزام بكافة شروط الصحة والسلامة العامة لمواجهة فيروس كورونا .
وأضاف أن الكوادر الرقابية ولجان السلامة العامة مازالت مستمرة وعلى مدار الساعة ، تقوم بجولات تفتيشية مفاجئة على كافة المحال للتأكد من تطبيق اشتراطات الصحة والسلامة العامة في أسواق المدينة .

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