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معان.. إنقاذ طفلة إثر سقوطها في حفرة امتصاصية

منذ ساعتين
سيارة اسعاف - (ارشيفية)

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عمان-الغد-  قالت إدارة الإعلام  في المديرية العامة للدفاع المدني  بأن  كوادر الإنقاذ في مديرية دفاع مدني معان تمكنت من  إنقاذ طفلة تبلغ من العمر (4) سنوات اثر سقوطها في حفرة امتصاصية   بمنطقة الحسينية  .
وأضافت إدارة الإعلام أن كوادر الاسعاف قامت بتقديم الإسعافات الأولية للطفلة في موقع الحادث ونقلها إلى مستشفى معان الحكومي وحالتها العامة متوسطة .

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