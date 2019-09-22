معان: اتفاقية لتنفيذ صرف صحي بـ٣٨٨ ألف دينار

عمان – الغد – وقع وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود بحضور امين عام سلطة المياه بالوكالة المهندس علي صبح اتفاقية تنفيذ مشروع صرف صحي منطقتي جبل البواب وسطح معان بقيمة حوالي 388 الف دينار.

وتأتي الاتفاقية ضمن جهود وزاره المياه والري / سلطه المياه المستمرة في احداث نقلة نوعية و تحسين خدمات المياه والصرف الصحي المقدمه للمواطنين في كافة مناطق المملكة وزيادة المناطق المخدومة بالصرف الصحي

وبين ابو السعود ان الوزارة/ سلطة المياه لديها خطط لتجاوز جميع الضغوطات الناجمة عن الاكتظاظ الذي تشهده كافة المناطق والتوسعات العمرانية والتزايد الهائل في الطلب على المياه يوما بعد يوم وما ينتج عن ذلك من زيادة استهلاك في مياه الشرب وبالتالي انعكاس ذلك على ارتفاع كميات المياه العادمة التي ترد الى محطات معالجة المياه العادمة وبالتالي وصولها الى طاقتها القصوى مما يحملها وطواقمها أعباء كبيرة تفوق قدرتها .

وأكد على ان المياه المعالجة الناتجة عن محطات الصرف الصحي تعتبر مصدرا اضافيا متزايدا لغايات الزراعات المقيدة وتوفير نفس الكميات لغايات الشرب حيث نجحت برامج الوزارة المعتمدة في زيادة الرقع الزراعية وتوفير متطلبات القطاع الزراعي من مياه الري بنسبة زادت عن 13% وتوفير فرص ابداعية للشباب بالمجتمعات المحلية والنائية لزراعة الاعلاف والذرة العلفية كمنتج اقتصادي يلقى رواجا ويحقق عوائد اقتصادية كبيرة

واوضح الوزير إن هذه المشاريع تأتي في سياق استراتيجية الوزارة للصرف الصحي حتى العام 2025 مؤكدا على تنفيذ المشروع بكوادر محلية (شركة عماد جرادات ) .