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معان: ارتفاع إصابات كورونا إلى 10

منذ ساعتين
كوادر طبية لفحص كورونا

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معان- أعلن مدير مديرية الشؤون الصحية لمحافظة معان الدكتور أمجد أبو درويش عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم السبت، في منطقة روضة الأمير راشد بمحافظة معان؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 10 مصابين.
وأضاف الدكتور أبو درويش لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم، أنه جرى تحويل المصاب وعزله في منطقة البحر الميت، وعزل منزل المصاب والحجر على المخالطين. -(بترا)

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