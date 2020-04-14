معان: ارتفاع الأسعار وأجواء الحظر يعيدان الألق للأكلات الشعبية

حسين كريشان

معان – يسهم المناخ الذي أوجده ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية الرئيسة، وحظر التجول الجزئي والشامل الذي فرضته ظروف فيروس «كورونا»، إلى ضبط سلوك الإنفاق الشرائي اليومي للاسر، والعودة إلى الأكلات الشعبية التقليدية المنخفضة الثمن.

فقد لجأت بعض العائلات في المدينة إلى تغيير أنماط الغذاء داخل المنازل، من خلال التوازن والاعتدال في ترشيد الأنفاق الاستهلاكي في المواد التموينية، وابتعادهم عن الكماليات واعتماد الحاجيات الأساسية القليلة التكاليف.

كما فرضت فكرة البقاء في المنزل لساعات طويلة دون القدرة على الخروج من المنازل بسبب حظر التجول، الى ابتكار ربات البيوت أشكال متعددة، من أنواع وأصناف الطعام والحلويات، كنوع من التحايل لكسر الملل وتحويل جلسات المنزل إلى حالة لطيفة من الأجواء الأسرية.

ويؤكد مواطنون ان الحياة حاليا أخذت شكلا أقرب الى شهر رمضان المبارك وكأنها تستعيد أجواءه مبكرا، من خلال حضور الجميع على الموائد المنزلية، فيما يتسابق الجميع في الشوارع على إنهاء مشترياتهم والعودة للمنازل قبل موعد حظر التجول.

واهم الاكلات الشعبية التي عاد لها الألق هي الأرز الحامض، والمجللة المعانية، والرشاش الإوزي، والرقاقة، والشيشبرك والرشوف، وفطيرة السكر، أضافه إلى الأكلات اليومية التي يقبل عليها الجميع كما في منسف الدجاج، والملفوف، والمقلوبة، والمجدرة ، وشوربة العدس وغيرها من الأصناف الأخرى، وبعض من الحلويات المنزلية ، مثل : الهريسة المعانية والكعك المعاني واللزاقيات، والكريزة.

ويشير عبدالله أبو صالح، أن البعض من الأسر ضبط موعد مائدة الطعام على عودة الجميع إلى المنزل وفور إعلان بداية فرض حظر التجول الساعة السادسة، حيث يعود الجميع إلى منازلهم، وهو ما يشبه أجواء شهر رمضان المبارك، من حيث التسابق للعودة إلى المنازل في الوقت المحدد واستعادة بعض الأسر أصالة موروثها الشعبي في صناعة الأكلات والحلويات الشعبية.

وأوضح عبدالعزيز آل خطاب، أن العديد من الأسر في مجتمع المدينة أصبح لديها زيادة في الوعي، حيال كيفية التوازن والاعتدال في إنفاق واستهلاك الموارد، من خلال تغيير النمط الحياتي الحالي داخل المنزل.

ويقول أشرف كريشان، إن جلسات المنزل تحولت لدى الأسر وتبلورت لديهم أفكارا وأشكالا متعددة للتحايل على ملل الأزمة، وإقرار الحكومة لحظر التجول، مضيفا أن الأسر أصبحت تقارن بين الأسعار واختيار المنتج الأقل كلفة والأكثر حاجة إليه.

ويشير الى ازدياد الطلب على الأغذية الأساسية التي يمكن حفظها لوقت أطول، مشيرا إلى أن بعض المواطنين اعتمد إلى استبدال اللحوم البلدية لارتفاع أسعارها باللحوم والدجاج المبردة والمجمدة، لكونه اقل كلفة.

ويضيف ان المواطنين أصبحوا يعيشون يوما بيوم، خاصة وأن البعض من الأسر فقد أربابها أعمالهم، وذلك ليتمكنوا من الاستمرار اقتصاديا.

ويشير أكرم البزايعة، إلى أن الظروف الحالية وأجواء حظر التجول وبرودة الطقس لها أجواؤها الخاصة بالجلوس في المنزل لساعات طويلة، ما دفع الكثير من العائلات للبحث عن الخروج من هذا الملل من خلال الاتجاه للمأكولات الشعبية التي توارثتها الأجيال، فضلا عن سرعة تحضيرها ومذاقها المحبب للكبار والصغار.