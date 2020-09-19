معان: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى ١٠ وإعلان حالة الطوارىء في المستشفى الحكومي

حسين كريشان

معان – قال مدير مستشفى معان الحكومي الدكتور وليد الرواد أن المستشفى اعلنت اليوم حالة الطوارئ، بسبب ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا في محافظة معان، وهي الآن على أهبة الاستعداد لخدمة المواطنين على أكمل وجه، مبينا انه تم تجهيز 4 أسرة للعزل في قسم الصحة النفسية في المستشفى .

وأضاف الرواد أن المستشفى كثفت من إجراءاتها الاحترازية والوقائية والتوعوية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مع تكثيف الإجراءات الاحترازية داخل قسم الطوارئ والاقسام الأخرى من خلال منع زيارات المرضى ، كما قامت الكوادر أيضا بأعمال التعقيم مع تنفيذ حملات توعوية مكثفه.

من جهته ، أعلن مدير عام صحة محافظ معان الدكتور امجد أبو درويش اليوم السبت عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في بلدة راشد في قضاء ايل بمحافظة معان ليبلغ إجمالي عدد الإصابات في قضاء ايل 10 إصابات

وأكد ابو درويش أن فرق التقصي الوبائي خلال أخذها عينات في هذه المنطقة يوم الخميس والتي ظهرت نتائجها اليوم كانت احد العينات نتيجتها ايجابية ، حيث تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية وعزل المصاب وإرسال فرق طبية متخصصا لتعقيم منزل المصاب وفرض الحجر المنزلي على المبنى لمدة 14 يوما.

وشدد أبو درويش على المواطنين، إتباع خطوات الصحة والسلامة العامة الصادرة عن وزارة الصحة والمؤسسات الطبية المختلفة المنسجمة مع تعليمات وإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وقال أبو درويش إن فرق الاستقصاء الوبائي مستمرة في عملها لأخذ عينات لمخالطي الدرجة لثانية للمصابين بفيروس كورونا في قضاء إيل بالمحافظة.

وأضاف أنه تم تثبيت فرق للتقصي الوبائي في مناطق قضاء إيل بمحافظة معان والتي ظهرت فيها ٩ إصابات بفيروس كورونا خلال اليومين الماضيين، مبينا أن فرق التقصي الوبائي قامت بأخذ مسحات لجميع مخالطي المصابين من الدرجة الثانية للتأكد من نتائجها.

وأضاف أبو درويش أن على المواطنين، اتباع خطوات الصحة والسلامة العامة الصادرة عن وزارة الصحة والمؤسسات الطبية المختلفة المنسجمة مع تعليمات وإرشادات منظمة الصحة العالمية.