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معان: التزام بـ “حظر التجول”

منذ 16 دقيقة

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حسين كريشان
معان- خلت مدينة معان وشوارعها وأسواقها من المار، مع بدء تطبيق قرار حظر التجوال، وسط التزام كافة المحال التجارية والمخابز وغيرها من المحال بقانون الدفاع رقم 2 والذي يحظر التجول.
ومع بدء انطلاق صفارات الإنذار الساعة السابعة صباح هذا اليوم السبت ومكبرات الصوت في عدد من المساجد لدخول تطبيق قانون الحظر، التزم غالبية المواطنين في منازلهم وعدم الخروج منها وأغلقت كافة المحلات بنسبة ١٠٠%، بعد أن خلت شوارع المدينة من المارة والمركبات، بحسب شهود عيان.

وقال الشهود، الذين صرح لهم بالتجوال، أن شوارع المدينة بدت خالية تماما، إلا من دوريات الجيش والأمن العام تتجول في الشوارع للتأكد من تنفيذ القرار.
وبحسب مصدر أمنية في المحافظة، فإنه لم تسجل او تضبط اي مخالفه لأي شخص خرقوا حظر التجول حتى هذه اللحظه ما يعني التزام المواطنين وعدم خروجهم من منازلهم، مشيرة أن الجهات المعنية تقوم بالتدقيق على جميع المركبات للتأكد أنهم من ضمن الفئات المستثناة من الحظر وأنهم موظفون مكلفون بأعمال رسمية.

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