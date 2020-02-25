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معان: الثلوج تغلق طرقا في البترا

منذ ساعة واحدة

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حسين كريشان

البترا- شهدت المناطق الغربية في الشوبك والبترا بمحافظة معان تساقطا كثيفا للثلوج وغزارة في الأمطار، ما أدى إلى إغلاقات وانجرافات في الطرق.
كما وشهدت منطقة الطيبة الجنوبية في البترا، خاصة منطقة جبل مبرك، تساقطا كثيفا للثلوج، تسبب بإغلاق الطرق فيها، حيث وصلت سماكة الثلوج ١٥ سم، فيما أغلقت طريق وادي عربة البترا (نملة) بسبب ارتفاع منسوب المياه والانهيارات.

في ظل تحذيرات من خطورة سلوك الطريق، حتى الانتهاء من حل المشكلة، فيما أعلن متصرف لواء البترا تعطيل الدوائر الرسمية وتعليق دوام المدارس في المنطقة بسبب الأحوال الجوية السائده.


وواصلت الجهود الرسمية وكوادر وآليات البلديات والأشغال العامة وسلطة إقليم البترا منذ بدء تساقط الثلوج العمل على فتح وإدامة الطرق أول بأول.

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